El fastidio de Zidane para renunciar al Real Madrid habría sido no ganar La Liga

Madrid, España

Al parecer ser tricampeón de Europa no compensa la falta de haber perdido una Liga ante el Barcelona y por ello, Zinedine Zidane habría decidido dimitir este jueves como entrenador del Real Madrid.



Zidane, habló de respetar el ADN del Real Madrid, tanto como hizo romper la tradición de hacer pasillo al Barça cuando este quedó campeón de la última Liga. Sin embargo, Zizou dio al Barcelona todos los méritos por ser campeón de España al decir en ese entonces qué "es más difícil ser campeón de Liga que campeón de Europa".



Este jueves, tras dimitir en Casa Blanca, lo ha insinuado de nuevo en su discurso de despedida.



"Cuando vine quería transmitir serenidad, trabajo, entrega... el ADN de este club. Los jugadores no tienen nada que ver en mi decisión. Después de tres años, para un entrenador es difícil seguir haciendo lo que hace. Y este año no lo veo tan claro, soy un ganador, y si tengo la sensación de que no voy a ganar, hay que hacer un cambio. Y me marcho yo. No voy a decir que la culpa la tiene este o este, entonces tomo la decisión y ya está. Cuándo lo decidí, no te lo voy a decir, me lo voy a guardar para mí".



¿Por qué se va?: "Es todo más simple de lo que parece, hay etapas en las que uno lo vive muy fuerte y hay que saber cuándo parar. Lo hago por el bien de este equipo. Conmigo hubiese sido complicado ganar el año que viene. Lo hemos visto, ha sido complicado este año en Liga, momentos que yo no olvido. Y cuando estamos en este club, hay que saberlo. Si se trata de vivir otra temporada de seguir y empezar una temporada que acabe mal, no quiero. Quiero que acabe bien esta etapa en el Real Madrid".

