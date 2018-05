Zidane asegura que no irá a entrenar a otro equipo tras dejar al Real Madrid

Madrid, España

Zinedine Zidane tras dimitir este jueves como entrenador del Real Madrid, aseguró que su decisión de irse del tricampeón de Europa no pasa porque esté pensando en ir a entrenar a otro equipo en otro país, sino porqué el club urge de cambios.



"No voy a entrenar en otro equipo. No busco otro equipo. Lo que sí es que el mensaje es a la plantilla, a todos. Hablé con Sergio (Ramos) para decirle lo que iba a pasar. Como siempre, como capitán y como persona, yo jugué con él, hemos vivido muchas cosas, y él respeta a decisión y me ha deseado suerte".



Zizou además sumó que "hablé de lo que representa Sergio para el Madrid, es un líder un capitán y le dije que ha sido un placer compartir otros tres años con él".



A priori, se podría pensar que Zidane se tomará un descanso para ordenar ideas y luego quedar libre para comenzar un nuevo proyecto. Por ejemplo, la selección de Francia para Qatar 2022 (y la Liga de Naciones de Europa), dependiendo del papel que hagan Les Bleus con Didier Deschamps en Rusia 2018.



Zidane fue el capitán de Francia en el Mundial 98 que coronaron como campeones jugando de locales ante Brasil, con tres goles suyos.

