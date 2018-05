Guardiola descarta el fichaje de Isco y alaba al Real Madrid

Madrid, España

El entrenador del Mánchester City Pep Guardiola descartó este miércoles el fichaje del centrocampista internacional español del Real Madrid Isco Alarcón, y definió al conjunto blanco, campeón de la 'Champions', como "un equipo espectacular".



Isco amplió su contrato hasta 2022 en septiembre, aunque no fue uno de los fijos para Zinedine Zidane esta temporada.



Después de firmar tres goles en el duelo amistoso de España ante Argentina en marzo, el jugador de 26 años reconoció que no contaba con la confianza del técnico galo.



"No, el Mánchester City no fichará a Isco", afirmó Guardiola.



El técnico catalán, ganador de una 'Champions' como jugador y dos más como entrenador, felicitó al Real Madrid por el título. "Cuando un equipo logra tres 'Champions' consecutivas, y cuatro en cinco años, se trata de un equipo espectacular", señaló.



"La 'Champions' es una competición muy dura, muy complicada, en la que estar dentro o fuera depende de muchas cosas", añadió.



En el marco de un evento de la Fundación Johan Cruyff en Barcelona este miércoles, Guardiola hizo asimismo una firme defensa de su decisión de lucir un lazo amarillo en defensa de los activistas catalanes encarcelados.



"La gente lucha contra el SIDA, contra la discriminación sexual. No es una reivindicación política, es en apoyo a la gente que está en la cárcel por expresar una opción política, algo que puede pasarle a cualquiera. Gente que está en la cárcel por pedir que la gente pueda votar", afirmó.