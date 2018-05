VIDEO: Emotivo cántico de la hinchada de Argentina para su ídolo Leo Messi

Alexeiev Morales

Buenos Aires, Argentina

Lionel Messi hizo tres goles en la despedida de la Albiceleste y La Bombonera, el mítico fortín de Boca Júniors designado por la AFA para el juego ante Haití (4-0 final) se desbordó para dedicarle al astro del

Barcelona el hit de la noche: "Que de la mano, de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar".



Sí, aunque el cinco veces Balón de Oro no ha podido llevar a Argentina a un título (ya sea de América o del

mundo), la hinchada del bicampeón FIFA ha despedido a su "10" con una sonora confirmación de su amor.



El periodista Diego Borinsky, ex-El Gráfico, tuiteó: "No, señor. Son unos poquitos los que no lo quieren. Son,

sobre todo, algunos periodistas a los que le gusta hacer ruido y que se hable de ellos, justamente hablando

mal de Messi".



Al mismo tiempo, el de Rosario pedía paciencia a la gente de cara al debut ante Islandia en el Mundial de Rusia: ""No tengo dudas de que vamos a ir creciendo. Tenemos tiempo, esta selección va a ir tomando forma".



De paso, los números que ha firmado el multicampeón con Barcelona en la selección albiceleste son de fábula: 62 goles (récord absoluto); 37 asistencias (récord absoluto) y 124 juegos (récord para un atacante).

¿Se puede ilusionar el pueblo argentino con la tercera Copa del Mundo? Messi tiene la palabra.