"Zidane es excepcional", afirma el presidente de la Federación de Francia

París, Francia

Zinedine "Zidane acaba de demostrar que es excepcional, es un enorme entrenador", aseguró a la AFP el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) Noël Le Graët este miércoles, acerca de la tercera Liga de Campeones consecutiva lograda por 'Zizou' al mando del Real Madrid.



"Hace cuatro año esto no estaba previsto. Recuerdo haberle contado aquí (en la sede de la FFF): 'Será mejor que te hagas cargo del Burdeos para ir tomando experiencia en los banquillos" ... Tres Copas de Europa, es un éxito cuanto menos fenomenal. A los jugadores les encanta. Su equipo juega bien. Es un gran entrenador", dijo el jefe de la FFF.



El Real Madrid de Zinedine Zidane obtuvo el pasado sábado contra el Liverpool su tercera victoria consecutiva en la Champions League, el título número 13 de la Copa de Europa en la historia del club español.



Respecto al atacante madridista Karim Benzema, descartado por los Bleus desde noviembre del 2015 por el caso de chantaje de una cinta de vídeo con contenido sexual, Noël apunta que "no podemos volver atrás".



"Todo el mundo reconoce que es un gran jugador. Titular habitual en el Real Madrid, no vamos a descubrirlo a estas alturas. En la final de la Champions, estuvo excepcional. Pero esta historia es pasado (con la selección). Nuestro equipo de Francia ahora tiene su estilo de juego, y no podemos volver atrás ", señala.