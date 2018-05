Israel Silva llevó a un hondureño al Rayo Vallecano

Tegucigalpa, Honduras

El delantero brasileño Israel Silva quien jugó para Motagua y Marathón, se encuentra en una nueva aventura. Silva está en España representando a un juvenil hondureño que está haciendo una prueba en el Rayo Vallecano de la Segunda División de España.



Israel se viajó a la Madre Patria con un chico de 12 años llamado Headley Fabricio Simpson Aguilar. "Es un cipote hondureño que traje a una prueba.



Tengo muchos contactos en el fútbol. Veníamos para el Atlético de Madrid pero ellos tienen una multa por fichar a menores de edad ya no se pudo así que estamos en el Rayo Vallecano esperando la oportunidad", dijo



El hondureño Headley Simpson tiene muy buenas condiciones futbolísticas y por eso Silva decidió que podría probarlo en Europa donde se forman los mejores jugadores del mundo.



Silva ya es entrenador nacional pero continúa con el deseo de seguir jugando al fútbol y espera que se abra una puerta en Honduras. "Todavía no me retiro, quiero jugar un par de torneos más, me mantengo en muy buena forma" dijo.