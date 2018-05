La Final de la Champions League podría jugarse en Nueva York en 2019

Tegucigalpa, Honduras

El viaje a Kiev resultó bastante complicado para algunos aficionados del Real Madrid y Liverpool y esto generó muchas críticas por parte de los aficionados.



Es por eso que la UEFA está viendo la posibilidad de que la Final de la Champions se dispute en lugares más accesibles pero que reunan las condiciones para desarrollar el partido que paralice el mundo.



El New York Times reveló que New York se perfila como una de las sedes favoritas para que se juegue la finalísima de la Champions.



Entre otras ciudades que sonarían están Miami o Doha, pues en estas potencias mundiales, como Estados Unidos o Medio Oriente, se generaría ingresos sumamente cuantiosos para ambas partes, la organización y los clubes que participen.



El NY Times, señaló que la opción surgiría después del caos que han vivido los aficionados como cancelación de vuelos, precios desorbitantes o pérdida de reservaciones para arribar a las últimas dos sedes de las Finales, Cardiff y Kiev.



"No puede ser que no se pueda conseguir una habitación debajo de una escalera por menos de 100 euros. A partir de ahora propondré que esto sea un tema decisivo en la elección y los sitios donde los aficionados tengan que dormir en un garaje no serán elegidos", señalaría Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.