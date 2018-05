Choco Lozano se queda sin entrenador, tras salida del Pablo Machín del Girona

Girona, España

Pablo Machín dejó de ser el entrenador del hondureño Anthony Choco Lozano y de su equipo el Girona FC, de la Primera División de España, al ejecutar la cláusula de rescisión y dejar la entidad.



La Junta Directiva del equipo ofreció al entrenador español renovar por dos temporadas, sin embargo, medios internacionales aseguraron que aceptó la oferta para dirigir al Sevilla la próxima temporada.



Mientras tanto, el Choco Lozano tendrá que esforzarse más para ser tomado en cuenta en el once titular, ya que en el pasado torneo solo anotó un gol ante el Villarreal.



El Diario Mundo Deportivo publicó este lunes, un supuesto mensaje del entrenador español, que dice lo siguiente:



“Hola chicos! Se acabaron los rumores y llegó la confirmación. Me voy al SEVILLA. Los que me conocéis más sabéis q no soy muy de expresar sentimentalismos, pero en este caso si q me hubiera gustado daros un fortísimo abrazo y agradeceros sinceramente todo lo q me habéis aportado. Desde el primero al último, desde el q más al q menos ha jugado. Para mí, siempre lo he dicho, todos habéis sido importantes y todos me habéis ayudado a ser mejor y a conseguir que clubs como el SEVILLA se fijen en mí. Seguro q la buena marcha del equipo también os ha hecho más barloados a todos. Si alguien ha sentido algún tipo de injusticia, lo puedo entender y le pido disculpas, pero como siempre os he dicho, mis decisiones siempre han sido pensando en lo mejor para el colectivo. Que sepáis q ha sido un honor y estoy muy orgulloso de haberos podido entrenar. No os entretengo más, que bastantes chapas os he metido este/os años. Una vez más, GRACIAS DE CORAZÓN Y SUERTE, que, aunque no crea mucho en ella, siempre hay q buscarla. Siempre estaré para lo q me necesitéis…."