Lotus Karius tras perder la final: Lo siento mucho, no sé que pasó

Kiev, Ucrania

El portero alemán Loris Karius no acertó a explicar los dos graves errores que acabaron costando la derrota al Liverpool en la final de la Champions League ante el Real Madrid (3-1), aunque sus compañeros salieron en su apoyo.



"No sé qué ocurrió", acertó a decir el arquero alemán tras el partido. "Simplemente lo siento por mis compañeros, por perder la final", afirmó.



"Ellos (sus compañeros) trataron de animarme en el vestuario, pero lo siento mucho", añadió.



Karius cometió dos errores muy graves, que costaron dos goles: el primero llegó tras un intento de pase del arquero que Karim Benzema interceptó y en el tercero no blocó un balón tras un disparo lejano de Gareth Bale.



En el segundo gol, una espectacular chilena de Bale, nada pudo hacer para impedir el tanto.



El defensa holandés Virgil Van Dijk fue uno de los que salió en apoyo de su compañero: "Ganamos y perdemos juntos. No le echamos la culpa. Todo puede pasar en un partido así, pero es muy decepcionante".



El exinternacional alemán Michael Ballack, comentarista en Sky Alemania, también se refirió a la actuación de su compatriota: "No es normal que un portero cometa dos errores como los de Karius hoy, aunque no obstante el Real Madrid mereció la victoria y son justos vencedores de la Champions League".