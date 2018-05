VÍDEO: Cristiano Ronaldo golpea a un fotógrafo en Kiev

Tegucigalpa, Honduras

A pocas horas de que inice la gran final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y Liverpool, Cristiano Ronaldo ha sido noticia este viernes en una sesión de entrenamiento.



El astro portugués realizaba los trabajos en el campo con sus compañeros, cuando disparó al marco y goleó a un fotógrafo español que se encontraba en el estadio, sin embargo la estrella del Real Madrid mostró un gesto amable.



En señal de disculpa, Cristiano Ronaldo le regaló su camiseta con la que entrenaba en ese momento, borrando el momento incómodo que había pasado.



Aquí el vídeo





Hit by a @cristiano shot... But the four-time #UCLfinal winner makes up for it!



Ronaldo = ???@realmadrid pic.twitter.com/Km3ggwzT67