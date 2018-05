Mohamed Salah decidió suspender el ayuno en final de la Champions League

Tegucigalpa, Honduras

A un día para que se de el pitazo iniacial en la Final de la Champions League 2018 en Kiev, la gran estrella y delantero del Liverpool, Mohamed Salah, decidió suspernder el ayuno, que para los musulmanes es El Ramadán, esto de cara a su partido frente al Real Madrid.

Cabe mencionar que para afrontar un partido de esta envergadura requiere mucha concentración y también el máximo nivel físico de los jugadores, así lo apuntó diario MARCA.



"Por lo que yo sé en Marbella sí hacía El Ramadán. Sin embargo, se estableció un plan para estos días. El jueves, el viernes y el día del partido no lo hará, por lo que no le va a afectar. Después de la final lo volverá a retomar", dijó el fisioterapeuta del Liverpool, Rubén Pons en declaraciones a El Transistor de Onda Cero.



El Ramadán para el delantero egipcio comenzó el pasado 16 de mayo, esto en conmemoración al mes sagrado para los musulmanes, que tiene una duración de entre 28 y 29 días, este acto de honra religiosa tiene un gran simbolismo para los musulmanes, que se abstienen de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales, entre otras acciones, desde el alba hasta la puesta del sol.



El delantero del Liverpool tendría que reponer los días que suspenda El Ramadán, Salah no es el primer deportista estrella de egipto que hace un alto a su tiempo de ayuno. La decisión del musulmán es algo habitual para los jugadores con esta descendencia.



El Centro Cultural Islámico de Madrid, explicó que "Salah cumple con uno de las opciones permitidas para interrumpir el ayuno. El hecho de estar desplazado fuera de la localidad donde uno reside a más de 77 kilómetros permite aplazar su cumplimiento hasta después del Ramadán. Entonces, Salah debería alargar su ayuno los días que haya interrumpido".



Vea: VíDEO: El divertido comercial previo al duelo amistoso entre Honduras y El Salvador