Declaraciones del gerente deportivo de la Liga, Javier Delgado

Alajuela, Costa Rica

Lo de Iván López no es cierto, no ha existido ninguna oferta de parte de la gerencia deportiva de nuestro club, lo que sí es cierto es que hemos estado recabando información de jugadores porque tenemos que tratar de prever alguna situación, ha estado en boca de todos la posibilidad de los hondureños y de los nacionales que puedan recibir alguna oferta y no queremos que nos agarre una situación de imprevisto, tener una cantidad de información necesaria para suplir en algún momento.



El fútbol es muy cambiante, hoy puedo tener cinco ofertas de jugadores de un mismo puesto y mañana desaparecen porque ya todos se colocaron y en esta parte somos transparentes, además no vamos a estar buscando extranjeros si no tenemos cupo.



Un punto importante es que ya resolvimos la situación de Roberto Chen, él no va a seguir con nosotros, estamos hablando con su representante y la gente del Árabe Unido para colocarlo, porque Luis Diego Arnáez se decidió por mantener a Abdiel Arroyo por el rendimiento que tuvo en la última etapa.



Lo de Róger Rojas yo no dudo de que tenga posibilidades o alguien esté pensando en él, de otras latitudes, llama mucho la atención su rendimiento, su goleo, las condiciones que Róger tiene, pero aquí no ha llegado ninguna oferta formal por Róger Rojas.



Mucha gente podrá preguntar, podrá querer, pero la realidad es que no hemos recibido nada formal ni oficial de parte de ningún jugador de los que se han mencionado a lo largo de estos días.