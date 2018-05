Hinchas del Liverpool y del Real Madrid se quejan por aumento de los precios en Kiev

Kiev, Ucrania

Aficionados del Liverpool y del Real Madrid, que el sábado disputan en Kiev la final de la Liga de Campeones, se han quejado de la subida del precio del alojamiento en la capital ucraniana, en la que algunos hosteleros incluso han aumentado hasta 100 veces la tarifa normal de sus habitaciones.



Miles de hinchas llegados de Inglaterra y España se encontrarán en Kiev, donde el sábado los dos históricos clubes jugarán por la Liga de Campeones.



Pero los aficionados se están viendo obligados a pagar precios desorbitados por el alojamiento, con los hosteleros cobrando hasta 100 veces más la tarifa normal. Incluso algunos seguidores vieron como sus reservas hechas con antelación fueron anuladas para poder aumentar los precios según se acercaba el día del partido.



El presidente ejecutivo del Liverpool Peter Moore señaló que la capital ucraniana, que ya organizó la final de la Eurocopa 2012, está teniendo muchas dificultades para gestionar los vuelos y el alojamiento.



"Simplemente no tiene la infraestructura de aeropuertos y la capacidad de hoteles para un evento de esta talla", señaló al diario Liverpool Echo.



"Los hinchas del Real Madrid también se ven afectados. Habrá lecciones para aprender de esto. Estén tranquilos, he transmitido lo ocurrido a las altas instancias de la UEFA", añadió.



Tony Barrett, otro directivo del Liverpool y enlace con los aficionados, señaló: "Para aquellos que lleguen a Kiev, espero que les valga la pena cada centavo y cada gramo de esfuerzo que hayan invertido".



"Para los que no vengan, y hay demasiados en esta posición, lo siento por no poder ayudarles. El fútbol sin sus aficionados es nada", añadió.



Entre los aficionados del Real Madrid los problemas son similares. Según la prensa, 2.000 devolvieron sus entradas debido a las dificultades logísticas y a la espiral de costes, aunque el club no ha confirmado esta información.



Marcos Sánchez, fan del club blanco, reservó su hotel con mucha antelación, pero vio como su habitación fue anulada y los precios se dispararon.



- 'Pesadilla' -

"Todo ha sido una pesadilla, lo publicamos en las redes sociales e incluso periodistas ucranianos me han llamado porque ofrece una mala imagen de la ciudad y del país", señaló.



"La gente ha creado un grupo en Facebook ofreciendo sus casas en Kiev de manera gratuita y ha ido fenomental, es auténtico", añadió.



Otros hinchas españoles están organizando volar y hospedarse fuera de Ucrania. Nabil Alturek, presidente de la peña Capote y Montera, dijo que un grupo pasará una noche en Varsovia y en Kiev la siguiente, y otro dormirá en el aeropuerto de la capital ucraniana.



"Estamos en 'shock' por las cancelaciones, pero somos afortunados, pagamos 40 o 50 euros por personas en nuestro hotel en Kiev", añadió.



El alcalde de Kiev Vitali Klitschko, antiguo campeón mundial de los pesos pesados, respondió con dureza, calificando como "noticias falsas" las informaciones sobre las entradas devueltas.



"No quedan habitaciones de hotel para la Liga de Campeones", añadió. "Que los precios hayan subido antes de un evento mayor ocurre en otros lugares, no solo en Kiev, es una práctica mundial, la ciduad no puede regular los negocios, son las reglas del mercado", explicó.



Moore, por su parte, escribió en la web del Liverpool: "Somos muy conscientes de los problemas a los que se han enfrentado nuestros seguidores, en términos de obtención de entradas, organización de viajes y organización de alojamiento".



"La totalidad de las 16.626 entradas que el Liverpool recibió de la UEFA para la final se han vendido y el club está al tanto de los problemas de reventa y precios excesivos. Actualmente se están investigando varios casos", añadió.



La policía británica advirtió a los hinchas ingleses para que no viajen a Ucrania sin entrada y avisó del peligro de la reventa.