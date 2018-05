Tokio, Japón

El excapitán del FC Barcelona Andrés Iniesta, fichó por el club japonés Vissel Kobe este jueves, anunció el propietario del equipo Hiroshi Mikitani, que calificó al español de jugador de "clase mundial".



"Me complace anunciar hoy que Andrés Iniesta firmará para jugar con el Vissel Kobe tras su histórica carrera en el FC Barcelona", dijo Mikitani a los periodistas en Tokio.





Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...??⚽ ✈️ ?



Heading to my new home, with my friend ??⚽ ✈️ ? pic.twitter.com/xeXBw4GYfc