Andrés Iniesta confirma fichaje con equipo de Japón

Madrid, España

El excapitán del Barcelona Andrés Iniesta confirmó que jugará la próxima temporada en Japón, tras publicar este miércoles un tuit junto al presidente de la compañía japonesa Rakuten, en el que afirma: "Rumbo a mi nuevo hogar con mi amigo Mikitani".



Iniesta aparece en un avión junto a Hiroshi Mikitani, presidente de Rakuten, compañía japonesa de servicios en internet principal patrocinador del Barça, y propietario del equipo japonés Vissel Kobe, que la prensa augura como su destino, aunque el excapitán azulgrana no lo confirma.



La leyenda azulgrana adornó su publicación con las imágenes de un avión, un globo terrestre y un balón de fútbol, que parece confirmar que se le podrá ver jugar en la J-League japonesa la próxima temporada.



También Mikitani publicó un tuit en el que se le ve en las escalerillas de lo que parece un jet privado con Iniesta, afirmando "volviendo a Tokio con mi amigo".



Se acabó el misterio

El mensaje de Iniesta en las redes sociales acaba con el misterio sobre si jugaría en China o en Japón, que él mismo se había encargado de mantener desde que anunció su marcha del Barcelona en abril pasado.



Queda por despejar la incógnita del equipo en el que jugará, aunque todo parece apuntar a que será el Vissel Kobe.



El diario barcelonés Mundo Deportivo había afirmado este miércoles que Iniesta "estará casi todo el día de hoy haciendo un largo viaje hacia Japón, donde mañana jueves está prevista la firma como nuevo jugador del Vissel Kobe".



Iniesta, según la prensa japonesa, jugaría en ese club y podría cobrar unos 30 millones de dólares anuales.



De confirmarse su destino, Iniesta se uniría al exdelantero del Arsenal Lukas Podolski en esa ciudad occidental japonesa, después que el jugador alemán llegara el pasado verano procedente del Galatasaray turco.



La leyenda danesa y también exjugador del Barcelona, c, fue también jugador del Vissel Kobe en 1996-97.



La llegada de Iniesta al fútbol japonés tiene lugar después de que en abril pasado anunciara que dejaría el Barcelona a final de temporada tras 22 años en la entidad en la azulgrana, a la que llegó cuando apenas tenía doce años.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...??⚽ ✈️ ?



Heading to my new home, with my friend ??⚽ ✈️ ? pic.twitter.com/xeXBw4GYfc