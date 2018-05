Alex López con posibilidades de irse a Europa y dejar Alajuelense

Tegucigalpa, Honduras

El volante de la Liga Deportiva Alajuelense, Alexander López, indicó este martes que podría dejar a los Erizos porque le han surgido ofertas del fútbol europeo.

La nota la ha dado tras el entrenamiento de la Selección de Honduras que se prepara en Tegucigalpa para dos amistosos, ante Corea del Sur (mayo 28) y El Salvador (junio 2).



"Está latente la oportunidad de poder salir a Europa, pero nosotros estamos ahorita mentalizamos en la Selección, si se da la oportunidad de salir será dándole las gracias al Alajuela, regresando de esta gira podría volver a Costa Rica o ir a cualquier lado", explicó López.



El mediocampista explicó que aún estando en Alajuelense le salieron ofertas de irse del club y que de estas ofertas está ya enterado el presidente de Alajuelense, Fernando Ocampo.



"Hay nuevas oportunidades, incluso cuando tenía dos meses y medio de estar en Costa Rica llegó la primera y hablamos con el presidente, él me dijo que siempre y cuando sea beneficioso para ellos y para mí, no me iban a negar la oportunidad de salir".



Sobre la posibilidad de seguir en la Liga.



"Nosotros con Roger Rojas tuvimos que pensar bien en renovar pero hablamos con el presidente y si se da la oportunidad pues qué bueno, si seguimos en Costa Rica hay salir de la mejor manera".