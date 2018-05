¿Habrá barrida en Olimpia?

Tegucigalpa, Honduras

Plantel y dirección técnica del Olimpia es una incógnita para el próximo torneo, aún y a pesar de las dos contrataciones realizadas hace algunas horas.



Junior Alberto Lacayo y Jhon Paul Suazo procedentes del actual campeón Marathón de San Pedro Sula, han sido fichados por tres años con el equipo blanco.



Sin embargo, existen algunos jugadores que generan incertidumbre, ya que no dieron el ancho en el equipo, como los extranjeros Nicolás del Grecco, Jaime Córdoba y el delantero hondureño Rony Martínez.



Óscar Salas definitivamente no entra en los planes del Olimpia, así lo confirmó Osman Madrid vicepresidente del club capitalino.



Pero la mayor de las dudas la genera el actual técnico de los blancos, Nahún Espinoza, quién llegó a tratar de rescatar el prestigio de la institución blanca y no pudo lograrlo.



Olimpia no gana un campeonato hace dos años en la Liga Nacional de Honduras, por lo que se menciona que Nahún estaría negociando su salida, tras los rumores de Héctor Castellón y Hernán Medford.