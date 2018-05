¿Quién suplirá la salida de Rubilio Castillo en Motagua?

Bengtson, de 31 años de edad, dejó claro que no le agrada la nueva cláusula que le ofrece el Saprissa, por lo que el Motagua sería una muy buena opción para el atacante hondureño. Foto compartida por @SaprissaOficial (Twitter).

Tras la salida inminente del delantero hondureño Rubilio Castillo, máximo goleador histórico de Motagua, la directiva del Azul tendrá que estudiar quién será el que cubra el vacío del ceibeño.



Aunque no se mencionan muchos nombres, el catracho Jerry Bengtson del Saprissa de Costa Rica, quién quedó campeón el fin de semana, es uno de los que posiblemente llegue al Nido, de no renovar contrato con los morados.



Bengtson, de 31 años, dejó claro que no le agrada la nueva cláusula que le ofrece el Saprissa, por lo que el Motagua sería una muy buena opción para el atacante hondureño que terminó con 7 goles en el fútbol tico.