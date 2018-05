Bengtson: No sé si me quedo en Saprissa, solo estoy pidiendo el mismo contrato

San José, Costa Rica

El delantero hondureño Jerry Bengtson se manifestó contento tras lograr la copa 34 con el Saprissa este domingo tras vencer en penales al Sport Herediano. Sin embargo, es quizá un triunfo agridulce para el atacante porque se quedó sin contrato en el Monstruo.



En declaraciones durante la celebración del título, Bengtson explicó que aún no sabe si le extenderán su permanencia en Saprissa. "No se sabe aún, no me han dicho nada, habrá que esperar", dijo el Avestruz que jugó 75 minutos en la final de este domingo.



Al consultarle sobre sus exigencias para renovar dijo que "ninguna, solo estoy pidiendo que se me den las mismas condiciones del actual contrato", explicó.



Bengtson jugó antes de Saprissa en Belgrano de Córdoba en Argentina, New England Revolution en Estados Unidos, Motagua y Vida en Honduras.



De hecho, Motagua podría tener una opción de retornarlo a sus filas ante la salida de Rubilio Castillo.