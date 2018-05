Emil Martínez: "Marathón debe de proponer y anotar el primer gol, y si es posible el segundo"

Mario Berrios y Emil Martínez ex jugadores emblemáticos del Marathón de San Pedro Sula. Foto:El Heraldo / OPSA

San Pedro Sula, Honduras

Uno de los jugadores emblema del Marathón, Emil Martínez, llegó esta tarde al entreno de los verdolagas, para animarlos de cara al juego ante Motagua de vuelta de la gran final del torneo de Clausura de Honduras.



El "cabezón", le tiene toda la confianza puesta a su exquipo, con el cual ganó tres títulos.



"Hay que aprovechar la localía y el apoyo de la gente también, es por eso que se tomó la decisión de jugar aquí. Acá entrenan todos los días y se sienten cómodos, el equipo que viene a jugar aquí no siente eso y es por eso que decidió jugar acá y hay que aprovechar este factor", dijo.



Emil asegura que pese al buen trabajo que ha hecho Marathón durante la temporada, no deben confiarse de Motagua.



"El equipo debe de tenerse confianza, se están enfrentando a un gran equipo, no hay que menospreciar a Motagua, han venido jugando bien, desde el principio Marathón debe de proponer y anotar el primer gol, y si es posible hasta el segundo".