Pedro Atala: "Por un capricho están sacrificando al aficionado"

Tegucigalpa, Honduras

La dirigencia de Motagua reaccionó muy molesta por la decisión que tomaron los directivos de Marathón quienes no permitirán el ingreso de afición motagüense en la gran final.



-Pedro Atala el presidente de los Azules-

"Por un capricho de un entrenador están sacrificando al aficionado de Marathón que deberá pagar esas entradas tan caras y sacrifican a los aficionados de Motagua que no los quieren dejar entrar".



"Es lamentable porque Motagua les dio boletos a Marathón en todas las localidades. No hubo hospitalidad y el destino los va a juzgar. Entiendo que el estadio es pequeño pero al menos hubieran dejado unas 500 entradas para los motaguenses. Jugar en el Yankel Rosenthal no asegura ni una buena taquilla ni el campeonato".



-Era mejor el Olímpico-

"Teniendo opciones mejores en San Pedro Sula como el Francisco Morazán y el Olímpico prefirieron el Yankel Rosenthal. Entendimos del Honduras Progreso que jugara en el Micheletti porque solo hay un estadio en El Progreso. Ahora Vargas está obligado a ganar la copa ahí. Ojalá no le salga la venada careta".