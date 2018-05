Ricardo Gareca reclama revertir sanción del TAS contra Paolo Guerrero

Agencias/AFP

Lima, Perú

El director técnico de Perú, Ricardo Gareca, reclamó este miércoles revertir la sanción del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que dejó fuera del Mundial de Rusia-2018 al capitán inca, Paolo Guerrero.



"Creemos que la sanción es totalmente injusta. Creo que la FIFPro, la asociación (federación internacional de futbolistas) que protege al jugador, debe pronunciarse. Esto no tiene sentido, de alguna manera hay que revertirlo", dijo el estratega argentino durante una rueda de prensa, en su primera reacción pública tras el fallo del lunes.



"Es algo que se debe revisar urgentemente", acotó el técnico.



Según Gareca, el caso Guerrero "debe tener una connotación mundial porque cualquier jugador puede estar en esa situación".



El fallo del TAS amplía de 6 a 14 meses una sanción a Guerrero por dopaje, lo que automáticamente lo aleja del Mundial de Rusia.



"Se perjudica una carrera intachable, demostrada a través de los años. El fútbol mundial no lo debe permitir", dijo enfático Gareca.



La FIFPro emitió un comunicado el martes en el cual lanzó "un llamado urgente a la FIFA" para abordar el tema del capitán de la selección peruana y jugador del Flamengo de Brasil.



La gremial de futbolistas internacionales tildó la sanción del TAS de "injusta y desproporcionada".



Gareca mostró un tono enérgico en la rueda de prensa, que arrancó con una declaración de solidaridad con Paolo Guerrero.



"Quiero expresarles mi malestar por cómo se manejó el caso de Paolo. Estoy muy molesto con esta situación porque hoy Paolo debería estar acá, entrenando con nosotros", señaló.



El presidente peruano Martín Vizcarra, anunció este miércoles en rueda de prensa que la embajada de Perú en Suiza "apoyará las gestiones de la defensa legal de Guerrero ante el Tribunal Federal de Suiza para anular la suspensión del TAS".



"Guerrero y su defensa acudirán al Tribunal Federal Suizo, indicando que el laudo no cumplió las garantías de debido proceso y pidiendo su anulación", señaló.



- Voltear la página -

Sobre la preparación para el Mundial, el 'Tigre' Gareca indicó que desde ahora se enfocará a entrenar con los jugadores convocados para representar al Perú.



"Nuestra historia continúa. No sé si vamos a ganar el Mundial, no sé cómo nos va a ir, pero los que les puedo decir es que nosotros vamos a estar preparados para la exigencia máxima", comentó.



En cuanto a los reemplazantes de Guerrero en el Mundial, Gareca explicó que "esta llevando a dos centrodelanteros (Ruidíaz y Farfán) con características distintas.



"Farfán tiene la capacidad de ganarle en el salto a cualquier defensa del mundo, su saltabilidad es buenísima", sostuvo el DT de 60 años tras señalar que necesita jugadores que rindan de 90 a 120 minutos en cada partido.



Sin embargo, Gareca dijo que ante cualquier problema que se suscite por una eventual lesión grave de un jugador que lo deje fuera del Mundial, tiene la posibilidad de contemplar una incorporación.



"La selección sin delantero no va a jugar. A nosotros siempre nos ha gustado jugar con un delantero, pero no vamos a citar por desesperación", agregó en tácita alusión a la ausencia de Guerrero.



La Federación Peruana de Fútbol oficializó el miércoles la primera lista de 24 jugadores convocados para el Mundial de Rusia-2018.



El estratega evaluará en las siguientes semanas, el rendimiento de los 24 que integran la relación premundialista, para decidir quién que deberá será excluido de la lista. La FIFA exige una lista de 23 jugadores para disputar el torneo.



- El vía crucis de Paolo -

Guerrero, de 34 años y capitán del combinado inca, quedó fuera del Mundial (14 de junio al 15 de julio), porque tras el partido Perú-Argentina, el 5 de octubre por las eliminatorias de clasificación, dio positivo por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una sustancia incluida en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)



El jugador fue suspendido inicialmente por un año, lo que provocó que se perdiera el repechaje mundialista contra Nueva Zelanda.



La FIFA anunció a finales de diciembre que su pena había sido reducida a seis meses, aunque la AMA había pedido una suspensión de entre 1 y 2 años para el jugador.



La sanción de 6 meses expiró el pasado el 3 de mayo y el jugador reapareció tres días después con el Flamengo, aunque se estaba a la espera de la resolución del TAS para saber si Guerrero podría participar o no en el Mundial.



El TAS finalmente ha decidido que "la sanción más apropiada son 14 meses según el grado de la falta de Guerrero". Un castigo que impedirá al jugador ir a Rusia.



Perú está encuadrado en el grupo C junto a Francia, Australia y Dinamarca.