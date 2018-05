VIDEO: Inglaterra anuncia sus guerreros para el Mundial de Rusia con este original comercial

Tegucigalpa, Honduras

Tan solo 28 días para inicie el torneo de fútbol más importante del planeta con el Mundial de Rusia 2018, y la selección de Inglaterra lanzó este miércoles un emotivo video en las redes sociales.



Con el anuncio de que el arquero de West Han United Joe Hart, se quedó al margen de participar en este mundial, su técnico Greth Southgate lo excluyó por Jordan Pickford (Everton), Jack Butland (Stoke) y Nick Pope (Burnley).



En el video aparecen varios niños mencionando uno a uno las estrellas que estarán en Rusia, donde los inventores del fútbol esperan levantar una vez más el copa desde 1966.





For the nation, by the nation. The #ThreeLions’ official @FIFAWorldCup squad announcement. pic.twitter.com/YecUWPUZfJ