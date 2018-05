Trabajadores de las obras del Mundial sepultan a una mujer rusa en su hogar

Agencia AFP

Moscú, Rusia

Las prisas de Rusia por modernizar sus ciudades antes de que el país albergue el Mundial llevaron a unos operarios a sepultar por error a una mujer en su propia casa.



El suceso se produjo la semana pasada cuando unos trabajadores volvían a pavimentar una calle en el centro de Nizhny Novgorod, una de las once ciudades que albergarán partidos del Mundial entre el 14 de junio y el 15 de julio.



Durante esos trabajos, los operarios bloquearon la puerta de entrada del domicilio de Anna Chemodanov.



La televisión pública OTR ofreció imágenes de la puerta de metal de la destartalada casa, con el marido de Anna, Ivan, en la calle, frustrado por no poder acceder a su domicilio tras su jornada laboral.



Anna, que había pasado el día en casa realizando tareas domésticas, quedó encerrada dentro de su domicilio.



"¿Puedes imaginar el nivel de idiotez que ha alcanzado esta ciudad?", preguntaba el marido al personal de OTR.



"Levantan un muro encerrando a gente simplemente para acabar rápido su trabajo y cobrar", criticó antes de lanzar por encima una bolsa con comida para que su mujer "no se muera de hambre".



Las autoridades municipales justificaron el incidente en el hecho de que las obras se realizaron al anochecer y que por ello los operarios no se apercibieron de que estaban tapiando una casa.



Rusia invertirá más de 13.000 millones de dólares en la organización de la Copa del Mundo, la más cara de cuantas fueron celebradas hasta la fecha.



Gran parte de ese dinero ha sido destinado a infraestructuras que deberían modernizar a las ciudades afectadas.



El jefe del Comité de Organización Alexei Sorokin aseguró este lunes que todos los trabajos están siguiendo el plan establecido, por lo que "no hay nada de lo que preocuparse".



No obstante, el alcalde de Nizhny Novgorod Vladimir Panov dijo haber detectado "muchos pequeños defectos" tras una inspección a las obras en su ciudad.



"En general, tenemos que mejorar nuestra capacidad para arreglar las cosas", declaró a un diario local.