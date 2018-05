Barco es decisivo; David Villa y Carlos Vela libran batalla del gol en MLS de los Estados Unidos

Los Angeles, Estados Unidos

El argentino Ezequiel Barco, con su segundo gol de la temporada, resultó decisivo en la victoria del Atlanta United sobre el Orlando City, mientras el español David Villa y el mexicano Carlos Vela marcaron un tanto cada uno en el empate 2-2 entre el LA FC y el New York City.



Barco, el fichaje más caro de la historia de la Major League Soccer, ya está dando sus réditos semanas después de regresar de una lesión que lo marginó durante varias fechas.



El albiceleste, de apenas 19 años y que aterrizó en Estados Unidos por 15 millones de dólares, anotó el domingo el segundo tanto de los suyos en el triunfo 2-1 del cuadro del "Tata" Martino frente al poderoso Orlando City.



El venezolano Josef Martínez había abierto la cuenta a los 10 minutos y Barco, con un magistral derechazo con el exterior del pie a pase del paraguayo Miguel Almirón, puso el 2-0 a los 31.



"Cada vez me siento mejor", resumió el ex de Independiente.



El argentino, que ya se hizo con el premio al mejor gol de la semana hace unos días, aspirará a renovar su galardón con su remate, que incluso golpeó en el horizontal antes de entrar, culminando una gran jugada colectiva.



"Lo está haciendo bien. Estamos emocionados por ver su crecimiento, por ver cómo se va involucrando cada vez más pero creo que ha sido una buena semana para él", dijo sobre Barco el exDT de Barcelona y la selección argentina entre otros.



Con este triunfo, los de Martino afianzan su primera posición en la Conferencia Este, con 25 puntos en 11 partidos, mientras Orlando cayó al cuarto lugar.



El Atlanta United es el equipo con el mejor puntaje de toda la liga, así como el más goleador, con 25 tantos.



- Villa vs Vela, duelo de titanes del gol -

El domingo, en el partido estrella de la jornada, Los Ángeles FC de Carlos Vela y el uruguayo Diego Rossi empató 2-2 ante el New York City FC del español David Villa.



Villa abrió la cuenta a los 13 al aprovechar un rechazo de un penal que él mismo había errado mientras Vela, a los 66, con la pierna derecha desde dentro del área, firmó el 2-1 momentáneo para los californianos.



Vela y Villa están siendo dos de las figuras de la liga este año en dos de los equipos más en forma de la competición.



El LA FC, en su primera campaña, ocupa el segundo puesto en el Oeste con 20 unidades en 10 encuentros mientras los neoyorquinos son terceros del Este, con 21 en 11.



- Juego en Blanco -

El argentino Sebastián Blanco también copó las tapas de la MLS al anotar el único tanto de los Portland Timbers en el 86 en el 1-0 sobre los Seattle Sounders.



Blanco, de 30 años, celebró el gol vistiendo una máscara que retrataba a "Chucky", el muñeco malvado de las películas de terror "Child's Play".



"La máscara es de mi apodo en Argentina", explicó el goleador, aclarando que la había dejado lista para su uso en caso de una ocasión especial.



"Creo que hoy fue un momento increíble", añadió el argentino.