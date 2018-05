Mohamed Salah termina como máximo goleador de la Premier League y bate récord de tantos

Londres, Reino Unido

El egipcio Mohamed Salah terminó la Premier League, tras la disputa este domingo de la 38ª y última jornada, como máximo goleador, con 32 tantos, después de anotar el primero en la victoria del Liverpool contra el Brighton (4-0), donde su equipo sacó el billete para la Champions.



Salah se convirtió además con ese 32º tanto en el máximo goleador de la historia de la Premier League en el formato de 20 clubes.



Salah llegaba al último día de la temporada en Anfield compartiendo el récord junto a Alan Shearer (Blackburn en 1995-96), Cristiano Ronaldo (Mánchester United en 2007-08) y Luis Suárez (Liverpool en 2013-14).



Salah, que fue votado como el mejor jugador de la temporada de la Premier League este domingo, lleva marcados 44 goles en 51 partidos entre todas las competiciones para el Liverpool en la campaña.



Shearer (Newcastle en 1993-94) y Andy Cole (Manchester United en 1993-94) tienen el récord goleador de la liga de 22 equipos, con 34 tantos en 42 partidos.



Salah sacó una diferencia de dos goles al delantero del Tottemham, Harry Kane, que terminó la temporada con 30 dianas, tras conseguir este domingo un doblete en la victoria frente al Leicester (5-4).







