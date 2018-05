Diego Vazquez: Tenemos una semana para ganar en San Pedro Sula a Marathón

Tegucigalpa, Honduras

El entrenador de los azules del Motagua, Diego Martín Vazquez, dijo no creer no haberse equivocado en los cambios realizados durante el 1-1 ante Marathón de la final de ida del torneo Clausura 2017-18.

Acá lo más destcado de su conferencia de prensa.

Arbitraje de Melvin Matamoros

Me parece que el árbitro se quedó corto en el descuento, pero es una característica dela final.

El juego y el rival

Me parece que no me complicó Marathón, un partido parecido al que le hicieron al España, es lo que esperaba.

Perdió más al empatar

Lógicamente si estábamos de local teníamos que ganar, pero nos queda una semana para hacer un partido bueno en San Pedro Sula.

Los cambios

Con (la entrada de) Mayorquín ganamos más rebotes, el Chino (Discua) tiene más pase doble. (Walter) Martínez más desquilibrio personal. Eso es lo que puedo responder.