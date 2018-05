El Mundial 2030 del centenario debe jugarse en Sudamérica: presidente Conmebol 

Luque, Paraguay

Reelegido el viernes para presidir la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez clama para que el Mundial del centenario en 2030 vuelva a las raíces, en América del Sur, en una entrevista exclusiva con la AFP ofrecida tras el escrutinio.



¿Cual es el principal objetivo de su segundo mandato?

"El desarollo del fútbol. En los primeros dos años ordenamos la casa, hicimos los fundamentos de una nueva organización. Ahora se tienen que institucionalizar los cambios y trabajar para el desarollo del fúbol sudamericano, para que sea más competitivo. Soy muy ansioso, me gusta que las cosas ocurran, pero todo lleva su tiempo. De aquí a cuatro años, el fútbol sudamericano tiene que haber dado un gran salto cualitativa y económicamente.



Hace 20 años Europa estaba por debajo de Sudamérica en títulos de Mundial de Clubes y de Mundial de selecciones. Ahora, Sudamérica se queda debajo de Europa. Cuando empezamos a analizar cuál era el problema de fondo, Sudamérica se había olvidado de la esencia del fútbol.



Hace 20 años la UEFA hizo un cambio en el formato de sus campeonatos (Liga de campeones, Europa League), elevando el nivel de los clubes. Identificaron los problemas y los solucionaron muy bien. Los resultados son positivos. Sudamérica se olvidó y tiene que empezar de cero y va a llevar mucho tiempo. La cosa muy buena es que las jugadoras y los jugadores salen naturalmente".

Lea además: City festeja la Premier de los 100 puntos



¿Cómo frenar que los jugadores se vayan a muy temprana edad de Sudamérica?

"Lo primordial es entender el porqué. Tenemos que generar recursos para que los clubes puedan retenerlos. Es importante dar un salto económico. Messi hubiera jugado en Sudamérica si Conmebol hubiera tenido una política distinta, generando fondos para distribuir a los clubes.



Si se otorga el Mundial-2026 a EEUU, México y Canadá, ¿le juega en contra a la candidatura Uruguay-Argentina-Paraguay para la copa del centenario en 2030?

"Estoy convencido de que la capital del fútbol del mundo es Sudamérica. Es importante no olvidar la historia. El Mundial de fútbol se jugó por primera vez en Sudamérica (en 1930 en Uruguay). Es una responsabilidad de FIFA y de todas las Confederaciones reivindicarse con la historia. Si Sudamérica asume la responsabilidad y está en condiciones, el Mundial se tiene que jugar en Uruguay, Argentina y Paraguay. No creo que sea una amenaza que Concacaf sea sede del Mundial porque somos confederaciones distintas".



¿Es posible que los clubes mexicanos regresen a la Copa Libertadores?

"Nunca se manifestaron con la inteción de volver. Nunca logré entender cuál fue el verdadero motivo por el cual los equipos mexicanos salieron de la Libertadores, pero lo respeto. Supongo que es una cuestión muy interna de ellos".



¿Qué piensa del proyecto de extender el Mundial de clubes y la idea de la Liga de Naciones?

"Veo muy bien la propuesta de la Liga de Naciones. La idea nace de UEFA. Si no lo hubiera planteado FIFA, lo hubiera hecho Conmebol con UEFA, resuelve muchos problemas para las selecciones, genera más ingresos. Con respecto al Mundial de Clubes, es muy interesante la propuesta. Cuanto más equipos sudamericanos, mejor la competencia".



¿Qué formato piensa para la Copa América?

"Solo puede ser de 10, 12 o 16. Para Brasil-2019, nos quedamos con los dos países que confirmaron primero, Japón y Catar.



Pasar la Copa América de los años impares a los años pares, después de 2019, trae muchos beneficios para los jugadores -la mayoría estan en Europa- y para los clubes. Hay muchas selecciones de distintas confederaciones que quisieran jugar la Copa América. Nos da la oportunidad de hacer una competencia más grande que una competencia solamente de diez."

Las selecciones sudamericanas tienen un interesante desafío en Rusia.



"Sudamérica siempre llega fuerte al Mundial. Dos equipos sudamericanos deberían poder jugar la final. Uno mira el pasado y ve que hay equipos sudamericanos que llegaron a la final que no aparecian al inicio del campeonato como favoritos, y lo hicieron".