El Real Madrid se divierte y el Atlético casi asegura el subcampeonato en la penúltima jornada de La Liga  

Madrid, España

Con un doblete de Gareth Bale, el Real Madrid (3º) se dio un festín (6-0) ante el Celta (13º), este sábado en la 37ª y penúltima jornada de la Liga, en la que el Atlético (2º) venció 1-0 al Getafe (8º) y casi aseguró el subcampeonato.



Bale (13, 30), Isco (32), Achraf Hakimi (52), Maxi Gómez (74 en contra) y el alemán Toni Kroos (81) firmaron la goleada blanca.



Sin Cristiano Ronaldo, que se recupera de una lesión en el tobillo, el partido sirvió al Real Madrid para que Bale ganara confianza. El galés marcó dos golazos, el primero al ajustar al poste un disparo tras una cabalgada y el segundo con un golpeo con efecto. Dedicó el doblete a su tercer hijo, Axel Charles, nacido el martes.



Con este triunfo el Real Madrid prepara de la mejor manera la final de la Champions, el 26 de mayo en Kiev ante el Liverpool. Los blancos buscarán su 13º trofeo, el tercero consecutivo.



"Hoy, sin jugarnos nada, hicimos un gran partido y era importante (para preparar la final); los entrenamientos no pueden sustituir los partidos. Jugamos serios, seis goles, mucho fútbol y mantener la portería a cero", destacó el técnico del Real Madrid Zinedine Zidane.



El francés insistió en el hecho de haber dejado la portería a cero: "Me alegro mucho por Keylor (navas), por todos los palos que ha recibido. Cuando recibimos goles no es culpa de él, es culpa de todos. Mantener la portería a cero ha sido hoy importante, nos ha salvado dos o tres veces".



Zidane también fue preguntado por Bale, autor de dos goles y que no tiene asegurado un puesto de titular en la final de la Liga de Campeones el 26 de mayo contra el Liverpool.



"Claro que será un dolor de cabeza hacer el equipo para la final", ironizó el técnico.



- Oblak, 'parapenales' -

Antes el Atlético se impuso por la mínima a su vecino el Getafe, un resultado que le sirve para depender de sí mismo para alcanzar el subcampeonato en la última jornada y preparar la final de la Europa League, el miércoles ante el Marsella.



Con un once que podría ser el mismo que juegue en Lyon dentro de cuatro días, los rojiblancos lograron el triunfo gracias a un tanto de Koke, tras un pase del francés Antoine Griezmann (8).



Y a partir de entonces la mejor defensa de la Liga hizo lo que mejor sabe hacer: conservar un resultado favorable, aunque necesitó de una estirada magistral de su arquero esloveno Jan Oblak en un penal lanzado por el francés Fayçal Fajr (77).



Oblak ha parado 7 penales de 12 que le han lanzado en las cuatro temporadas en las que ha defendido la portería rojiblanca (sin contar las tandas).



"Su parada es fantástica, toca el balón con el brazo extendido al máximo. Estoy contento porque tenemos a Jan Oblak con nosotros. Es uno de los mejores porteros del mundo", dijo el técnico rojiblanco Diego Pablo Simeone.



El Getafe, por su parte, se queda matemáticamente fuera de Europa con esta derrota.



- Willian Jose, decisivo de penal -

De los otros partidos de este sábado destacó el triunfo 3-2 de la Real Sociedad (10º) sobre el Leganés (17º) en Anoeta, que sirvió para despedir al capitán blanquiazul Xabi Prieto, que se retirará cuando finalice el curso.



El equipo local se adelantó en el primer tiempo con los tantos de Mikel Oiarzabal en el 17 y Sergio Canales en el 25, pero los madrileños empataron por medio de Diego Rico (26) y de Miguel Ángel Guerrero (53).



Finalmente fue el brasileño Willian José, de penal en el 78, el que dio el triunfo a los vascos.



Además, en el derbi de la capital andaluza, el Betis (5º), ya clasificado para la Europa League, empató 2-2 con el Sevilla, que con este resultado logró el pase.



En los otros partidos el Valencia (4º), flamante equipo Champions el próximo curso, ganó 1-0 en la cancha del Girona (11º), el Alavés (12º) venció 3-1 a su vecino el Athletic (14º), el Villarreal (5º), que disputará la próxima Europa League, venció 4-2 al descendido Deportivo (18º) y el Eibar (9º) ganó 1-0 a Las Palmas (19º), que también jugará en segunda el próximo curso.

