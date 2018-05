Un punto ante la Roma separa a la Juventus de su cuarto doblete consecutivo

Roma, Italia

La Juventus está a punto de lograr su cuarto doblete consecutivo: tras la Copa de Italia sumada el miércoles, el club turinés solo necesita un punto contra la Roma (3º) el domingo en la 37ª y penúltima jornada para sellar su séptimo Scudetto consecutivo.



Con seis puntos de ventaja y una diferencia de goles muy favorable a dos jornadas del final, haría falta un terremoto de increíbles dimensiones para que el gigante turinés no ganara su 34º título.



Incluso si Gigi Buffon y sus compañeros fueran batidos por la Roma el domingo, luego recibirían en casa al Hellas Verona, penúltimo y ya descendido.



Y si la Juventus perdiera sus dos partidos, al Nápoles (2º) le haría falta ganar por goleada el domingo en la cancha de la Sampdoria (9º) y repetir actuación en casa contra el Crotone (16º).



"Todavía no tenemos el Scudetto, pero estamos en la buena vía. Estamos muy cerca", recordó Buffon, que disputó el miércoles su 300º partido sin encajar un gol, en 655 apariciones con la Juventus, en la victoria 4-0 ante el Milan en la final de la Copa de Italia.



Este partido en Roma podría ser el último desplazamiento para el emblemático portero de 40 años, que contempla retirarse al final de temporada: "Es increíble, durante el año dijimos que si queríamos ser dominadores teníamos que ganar el título de nuevo, la Copa de Italia y la Liga de Campeones, aquí no tuvimos éxito, pero hemos hecho algo inimaginable".



La Roma, semifinalista de la Champions, intentará aguar la fiesta a la Juventus en un partido en el que asegurará su tercera plaza y un lugar en la fase de grupos de la Champions la próxima temporada en caso de victoria.



Tiene dos puntos de ventaja sobre el Lazio (4º) y cuatro sobre el Inter (5º), los otros dos equipos que pelean por la tercera y la cuarta posición, sinónimo de Champions.



El primero visita el domingo al Crotone y el segundo recibe el sábado al Sassuolo (12º).



Además, tres equipos buscan la última posición para la Europa League: El Milan, sexto con 60 puntos, tiene uno de ventaja sobre su adversario del domingo, el Atalanta (7º, 59 pts).



Justo detrás, la Fiorentina (8º, 57) podría tener una opción, ya que juega con el Milan en la última fecha.



Por la parte baja, cinco equipos sienten la amenaza de ocupar la última plaza de descenso a Serie B: SPAL, Chievo Verona, Crotone, Udinese y Cagliari, mientras que Hellas Verona y Benevento ya están condenados