Jupp Heynckes cree que Manuel Neuer tiene opciones de llegar al Mundial

El entrenador del Bayern Múnich Jupp Heynckes se mostró este viernes "optimista" sobre las opciones del arquero Manuel Neuer de acudir al Mundial de Rusia 2018, después de pasar prácticamente toda la temporada sin jugar por una fractura en el pie.



"Soy muy optimista, creo que va a participar en la concentración" de la selección alemana, declaró el entrenador, que acaba de cumplir 73 años.



El seleccionador alemán Joachim Low anunciará el martes la lista de convocados para el Mundial, pero podría optar por una relación más amplia para la concentración que comenzará el 23 de mayo, reservándose la opción de hacer una criba posteriormente. El equipo definitivo tiene que ser entregado a la FIFA el 4 de junio.



Sin embargo Heynckes excluyó un regreso de Neuer el sábado en la última jornada de la Bundesliga ante el Stuttgart, aunque dejó la puerta abierta a que pueda jugar la final de la Copa de Alemania, el 19 de mayo contra el Eintracht Fráncfort.



"Veremos la semana próxima, puede estar en el equipo", dijo Heynckes.



Capitán del Bayern Múnich y de la selección alemana, Neuer se lesionó en abril de 2017 y luego recayó en septiembre. Solo ha jugado cuatro partidos en los últimos 13 meses.



Este viernes Neuer "participó en el 70 u 80% del entrenamiento", aseguró el técnico. "Mostró todas las cualidades que necesita un portero, en los saltos por ejemplo, es destacable los balones que ha parado. Esto es muy positivo, hay que ver cómo continúa", añadió.



El martes, el propio Neuer admitió que no sabía si iba a estar al 100% para el Mundial.



"Por el momento no puedo afirmarlo", aseguró el arquero de 31 años a la agencia SID sobre si estará recuperado totalmente de su lesión, una doble fractura en un pie.



"No creo que pueda pensarse que puedo participar en un torneo así (el Mundial) sin jugar", añadió.



La Mannschaft, defensora del título mundial, empezará en el Mundial de Rusia dentro del grupo F, contra México, Suecia y Corea del Sur.