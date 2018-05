Roger Rojas olvidó las burlas recibidas en Honduras con su éxito en Alajuelense

San José, Costa Rica

¿Qué sería de Alajuelense sin Roger Rojas?



Esa interrogante parece complementarse con otra pregunta: ¿Qué sería de Roro sin la Liga?



La realidad que vive el atacante en el club erizo es muy distinta a los momentos complicados que pasó en su tierra y que lo motivaron a buscar un resurgir en otro país.



Después de marcar su vigésima anotación con los rojinegros y darle el triunfo a su equipo contra el Santos de Guápiles (2-1), el ariete se sinceró.



Afirmó que está viviendo al máximo este buen momento de su carrera.



"Lo estoy disfrutando porque yo tuve mucho tiempo en el que las cosas no me salían y yo siempre dije que Diosito me va a ayudar a levantarme. Hoy le doy gracias a Dios por el momento, el apoyo de mi esposa y de mi hijo ha sido importante, son mi motivación y en los momentos grises cuando las cosas no salen hay críticas, burlas", mencionó.



En su país hubo un entrenador que había dicho que el atacante de 27 años estaba acabado, le tocó ir a la suplencia o a la gradas.



Algunos aficionados del Olimpia lo tildaban de "paquete", a pesar de que es el segundo goleador histórico de ese club catracho.



Inclusive, la prensa también lo señalaba, achacándole que su generación de jugadas de peligro frente al marco no era proporcional a la cantidad de goles que hacía.



La situación era difícil, pero él siempre ha pregonado un gran amor y respeto por el Olimpia.



Roro sabía que tenía que buscar una nueva oportunidad, pero por sus propios principios y ética futbolística nunca pensó en jugar con otro equipo de su país.



Rojas estaba convencido de que era el momento de marcharse al extranjero y a mediados del año pasado, cuando enfrentó a Alajuelense en la Liga Concacaf, sintió una conexión especial con los manudos.



Poco tiempo después la Liga lo contactó, se dio el fichaje para lograr lo que sería su añorado resurgir y destaparse abombando redes.



"Yo recibí muchas burlas en Honduras, pero seguí trabajando, declarando que lo mejor venía y lo sigo diciendo, esto no es nada aún, viene lo mejor, así que simplemente disfrutarlo y tener la misma humildad porque nos ha ido bien, pero cambio los goles por el título de campeón", apuntó.



Rojas también sabe que en su país se preguntan porqué es que allá no hacía tantos goles en un torneo como lo ha hecho en este Clausura 2018 con Alajuelense.



"El hondureño es así, siempre critica, en vez de apoyar critica y lo que puedo decir es que nadie es profeta en su tierra. Tal vez en Honduras las canchas no son buenas, vi el último partido de Olimpia-Motagua y en el gol de Motagua pateó un jugador de Motagua, el portero se lanzó, picó la pelota y gol, quedó fuera Olimpia, entonces, ¿a quién culpan?, a la cancha", comentó.



Aunque no quiere comparaciones ni polémica, al ver las canchas de Costa Rica, asegura que aquí ese problema no existe.



"Aquí yo no voy a culpar a la cancha, qué voy a decir yo de esta cancha (Morera Soto) si está linda, o la del Saprissa, entonces, aunque me duela decirlo, las canchas de Honduras no se comparan con las de Costa Rica y ahí está la grandísima diferencia", insistió.



El delantero catracho admite que firmar con la Liga fue la mejor decisión que pudo tomar.



"No me había ido muy bien, esta es mi mejor versión la verdad, cuando estuve en Olimpia, Necaxa, Ittifaq, Cimarrones no me había ido como me ha ido aquí, la Liga me sentó muy bien, gracias a Dios".



Roger Rojas lloró tras anotar en el clásico ante Saprissa. Foto: Mayela López





Motivado e ilusionado

De los 20 goles que Rojas contabiliza en este torneo, considera que el de este miércoles fue especial, porque le dio el tercer triunfo a la Liga bajo las órdenes de Luis Diego Arnáez.





"Hubo una ahí a la que no le pegué muy bien, que me la dio (Jonathan) McDonald, no sé, le pegué muy suave, le pedí otra a Dios, le decía Diosito dame otra, dame otra, dame otra, me la dio y la pude hacer", mencionó.



Apenas se acabó el partido contra los guapileños, Rojas comenzó a pensar en Saprissa, en ese clásico del domingo a las 4 p. m. en el que se definirá al ganador de la cuadrangular que disputará la final contra Herediano.



"Viene una final adelantada, ese partido nadie se lo quiere perder, para mí será un partidazo, desde que terminó el juego con Santos lo estoy disfrutando, espero vivirlo y sobre todo ganarlo", indicó Rojas.



Él tiene el panorama muy claro.



"Va a ser un ambiente duro para nosotros obviamente desde que entremos a calentar, nos van a silbar, pero hay que estar concentrados y uno sabe que ahí la afición va a estar con Saprissa, uno tiene que meterse y saber que es un partido de fútbol, que la afición empuja, cierto, pero que en la cancha los que jugamos somos nosotros, hay que estar concentrados e ir a ganar".



El efecto Arnáez los pone a soñar

¿Qué ha cambiado en esta Liga para que después de un empate y una derrota, el equipo registre tres triunfos en fila con Luis Diego Arnáez como técnico y que en este momento sume 10 puntos, como Saprissa?



"Yo creo que todos nos enfocamos en eso, el profe llegó a recuperar esa identidad del equipo y se está viendo en los partidos que el que entra deja todo".



Destacó el aporte de José Luis Cordero, Freddy Álvarez y Abdiel Arroyo en los últimos juegos.



"El profe ha recuperado la identidad de este equipo, es un equipo grande que creo que necesitaba un plus y creo que el profe (Arnáez) con el profe Fernando (Sosa) llegó a darles ese plus, se quiera o no hay que darle ese mérito, porque se ha visto que ha mejorado la Liga".



Rojas cree que Alajuelense tiene calidad y fútbol para acceder a esa final y obtener el título que los manudos no logran desde el Invierno 2013.



"Hemos sufrido, nos han tocado momentos duros, complicados, entonces, los equipos para quedar campeones tienen que pasar por este tipo de situaciones, pero lo más bonito es el partido que tenemos el domingo, que va a ser un partidazo".



Y añadió: "Hemos sufrido, hemos perdido partidos en casa que tal vez nos tuvieran en primer lugar, pero podemos ser campeones y tenemos que ganar este último partido de la cuadrangular para clasificar a la final".



En la fase regular del campeonato, Ro-Ro hizo 17 goles y en lo que va de la cuadrangular le marcó a los morados, los rojiamarillos y los santistas.



Roro se ganó a los rojinegros. Con su juego y sus goles, el delantero hondureño se ganó el respeto y el cariño de la afición liguista.

Lea el artículo original en La Nación.