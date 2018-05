Presencia de Eric Cantona en entrenamiento de Perú levanta suspicacias

Lima, Perú

La presencia del exfutbolista francés Eric Cantona en un entrenamiento de la selección peruana, como parte de un equipo de televisión europeo, levantó suspicacias en Perú, que debe enfrentar a Francia en el Mundial de Rusia-2018.



"Éste es el espía francés que observó práctica de la bicolor", resaltó este jueves el diario popular Trome en página web, con una foto de Cantona junto al cuerpo técnico peruano, encabezado por el argentino Ricardo Gareca.



El diario se pregunta: "¿Por qué las autoridades de la selección peruana permitieron el ingreso del francés Eric Cantona?"



"Enemigo en casa", tituló por su parte el diario deportivo Líbero, que afirmó que "solo se espera que (Cantona) no le dé información a Didier Deschamps, técnico de Francia, rival de Perú el 21 de junio" por el Grupo C del Mundial.



Cantona visitó el miércoles la Villa Deportiva de la Federación Peruana de Fútbol, donde el combinado inca inició los entrenamientos para los encuentros amistosos de cara al Mundial.



El exjugador del Manchester United realizó una larga entrevista al Gareca, sobre la campaña que condujo a la clasificación del seleccionado sudamericano al Mundial después de 36 años, según informó la Federación.



Luego conversó con el asistente de Gareca, el exjugador peruano del Newcastle inglés Nolberto Solano, y con el gerente deportivo de la Federación, el exseleccionado peruano Juan Carlos Oblitas.



Cantona, 51 años, integró la selección francesa entre 1987-1995.



Tras su retiro en 1997, se ha desempeñado como productor y dirigente deportivo, actor en varios filmes y actualmente es comentarista y hace reportajes para una cadena de televisión europea.



Además de Francia y Perú, el Grupo C de Rusia-2018 lo integran Dinamarca y Australia.