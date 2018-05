Carlos Tevez, capitán del Boca: "No hay campeón que no sufra, pero fuimos los mejores"

Buenos Aires, Argentina

El delantero Carlos Tevez, capitán del Boca campeón de la Superliga argentina, destacó que "no hay campeón que no sufra, pero fuimos los mejores", luego de la consagración 'xeneize' como flamante vencedor del campeonato de primera división.



Tras el empate 2-2 con Gimnasia este miércoles que decretó el título para los auriazules, el 'Apache' consideró que "el grupo siempre estuvo unido, junto, es una gran familia. Sacamos adelante partidos con personalidad. En lo personal sé que tengo que mejorar en lo futbolístico, pero no hay nada más lindo que salir campeón con esta camiseta, con este club".



"Es una alegría muy grande para todos. Nosotros sabemos sufrir, a veces jugamos bien y otras veces no, a diferencia del resto de los equipos. Yo solamente quería volver a ser campeón con este club", destacó Tevez.



El 'Apache' conquistó su octavo título con Boca, incluidos cuatro trofeos locales y además la Copa Libertadores-2003, la Copa Intercontinental-2003, la Copa Sudamericana-2004 y la Copa Argentina-2015.



"Ganamos porque fuimos los mejores. Boca fue siempre superior a los demás. La mayor virtud de Boca es que fue un equipo que siempre atacó", consideró Guillermo Barros Schelotto, entrenador del Boca Juniors bicampeón del fútbol argentino.



La consagración de Boca se vivió en una jornada especial para Barros Schelotto, que se produjo frente a Gimnasia La Plata, club en el que se formó como jugador y del que es hincha.