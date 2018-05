El Real Madrid tiene la cabeza en Kiev: cae en Sevilla

La cara de Benzema es un poema. El francés no vio una.

Sevilla, España.

El Real Madrid cayó 3-2 este miércoles en el campo del Sevilla en partido aplazado de la 34ª jornada de la Liga española, mientras el Barcelona sigue imbatido tras golear 5-1 al Villarreal, con doblete de Ousmane Dembélé.



En Sevilla, el francés Wissam Ben Yedder abrió el marcador (26), antes de que el mexicano Miguel Layún hiciera el 2-0 (45) y Sergio Ramos hiciera el 3-0 con un tanto en propia puerta (84).



Borja Mayoral hizo 3-1 un remate de cabeza con el tiempo casi cumplido (86) y Sergio Ramos puso el 3-2 al transformar un penal (90+5). Los blancos, en el que Zinedine Zidane introdujo varias rotaciones, mostró este miércoles tener más la cabeza en la final de la Liga de Campeones el próximo 26 contra el Liverpool.



"Nos ha faltado, en los tres cuarto de campo muy bien y en los últimos 30 metros no hicimos nada, sobre todo en la primera parte. La derrota ha sido lógica", dijo Zidane tras el partido.



Los merengues jugaron con escasa intensidad ante un Sevilla, que acumula su segunda victoria desde que Joaquín Caparrós se hizo con las riendas del equipo. Los andaluces se limitaron a esperar atrás para salir al contraataque, ante la poca firmeza madridista.



El Sevilla pega más

A la media hora, el colombiano Luis Muriel dejó de cabeza el balón a Ben Yedder que batió al meta Kiko Casilla con un tiro raso (26).

El gol no activó a un Real Madrid que al filo del descanso veía como Steven N'Zonzi dejaba un balón a la derecha para Layún, que disparó haciendo el 2-0 (45).



Tras el descanso, el Real Madrid contó con una buena ocasión en un penal cometido sobre Lucas Vázquez, que Sergio Ramos estrelló en el larguero (57), aunque el capitán blanco se resarciría transformando otro en el descuento (90+5) y pidiendo perdón al Pizjuán.



En esta segunda parte, el Sevilla se replegó y el Real Madrid llegó algo más, aunque faltaba precisión de cara a puerta.

El Real Madrid dominaba, pero una internada de Gabriel Mercado acabó con un pase atrás que dio en Sergio Ramos entrando en la portería blanca (84).



Los últimos goles de Mayoral (86) y Ramos no sirvieron para cambiar una victoria, que carga a los sevillistas de moral de cara a su próximo partido contra el Betis.