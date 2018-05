Reinaldo Rueda regresa a Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Reinaldo Rueda, entrenador colombiano nacionalizado hondureño tras clasificar a la Selección de Honduras a Sudáfrica 2010, arribó este mediodía a esta capital, en donde a partir del 11 de mayo será el actor principal del Congreso de Entrenadores 2018 organizado por la Fenafuth.



"Muy feliz de estar de nuevo en Tegucigalpa", comenzó diciendo el actual DT de Chile de 61 años; "agradecido con la Federación de Fútbol por esta invitación para compartir con los entrenadores", remarcó el hombre que devolvió a Honduras a los mundiales luego de España 82.



"Yo no llevé a Honduras al Mundial, Honduras me llevó a mí. Los muchachos y todo el país hicieron un gran trabajo", trató de aclarar, al tiempo que sentenció que "voy a disfrutar con mucha intensidad cada minuto que esté en el país", al que no venía hace 11 años.



En el resumen de su recuerdo por Honduras, Reinaldo Rueda aseguró que "acá viví cuatro años muy importantes en mi vida personal y profesional... siempre paso pendiente del país, estuve muy de cerca viendo el repechaje pero sé que Honduras tiene el material suficiente para recuperarse y llegar al próximo mundial".



Rueda Rivera será el principal expositor de la primera cita del año que reunirá a entrenadores de todo el país y de todo tipo de licencias el 11 y 12 de este mes.



"Sé que por el trabajo que viene haciendo la Fenafuth y la dirigencia del fútbol en general, Honduras seguirá creciendo y volverá a ser protagonista; duele el hecho de no estar en un mundial luego de dos consecutivos, pero son ciclos que terminan y hay que recuperarlos con trabajo", cerró diciendo el extimonel de Nacional de Colombia, en donde se consagró campeón de la Copa Libertadores.