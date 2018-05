Griezmann "está centrado" en la final de la Europa League, dicen sus compañeros

Madrid, España

El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, "está centrado" en la final de la Europa League contra el Marsella, aseguraron sus compañeros este miércoles cuando vuelven a surgir los rumores sobre su eventual marcha al Barcelona.



"Lo veo muy bien, muy centrado, muy metido, dentro del vestuario no parece que está pasando algo en su vida, lo veo muy normal, lo veo enchufadísimo, lo que le veo es con muchas ganas de ganar", dijo su compañero Diego Costa con motivo del 'media day' con vistas a la final de Lyon.



"Griezmann está motivado, tiene ansias de ganar un título y sobre todo de ser importante en la final", añadió Saúl Ñíguez, al día siguiente de que volvieran a dispararse los rumores sobre una eventual salida del francés hacia el Barcelona al final de temporada.



El consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, llegó a publicar un comunicado el martes por la noche insistiendo en que "en ningún momento hemos negociado por Griezmann y no tenemos ninguna intención de hacerlo".



La situación del delantero centró el día de medios este miércoles en el estadio Metropolitano, donde sus compañeros arroparon al jugador y rechazaron echar más leña al fuego.



"Es un jugador muy importante lo único que queremos es que haga una gran final y nos dé el título. Llevamos todo el año hablando de esto, queremos centrarnos en la final", aseguró Gabi.



El capitán rojiblanco insistió en hacer un buen papel en la final como una forma no solo de retener a sus estrellas sino de atraer a grandes jugadores.



"Este equipo por carácter necesita ganar, necesita jugadores que quieran venir o que se quieran y eso pasa por ganar", aseguró Gabi, tal vez pensando que Griezmann todavía no ha ganado ningún trofeo y ha dicho en más de una ocasión que ahora quiere levantar copas.



- 'Igual no hay vuelta atrás' -

Diego Costa, que en alguna ocasión había admitido que Griezmann había hablado con él para que volviera al Atlético, aseguró que el jugador francés "es bastante grande para saber lo que tiene que hacer".



"Él sabe lo importante que es para nosotros y que lo queremos aquí. Yo estoy encantado con él, igual que el resto del equipo", aseguró el delantero hispano-brasileño.



Costa llegó a afirmar que él tuvo suerte al volver al Atlético tras su paso por el Chelsea, pero "si se va igual no hay vuelta atrás, que lo piense él tranquilamente".



"Se le ve muy centrado y la gente habla mucho", insistió Diego Costa.



Después de que, según informaciones de prensa, el Barcelona haya supuestamente informado al Atlético de que pagará la cláusula del delantero francés de 100 millones de euros, Filipe Luis consideró que Griezmann "es barato".



"Hoy por hoy es barato, no le afecta porque Griezmann como nosotros no está pensando en eso, él quiere ganar" la final, dijo el lateral brasileño.



"Es barato y será aún más barato si hace una buena final y la gana, estamos todos encantados con él. Es el jugador más determinante, pero nosotros le hemos ayudado a ser lo que es", recordó Filipe.



"Griezmann cada vez que se pone la camiseta del Atlético lo da todo, él está contento aquí. Eso es lo más importante para mí que cada vez que se ponga la camiseta lo dé todo", concluyó Saúl.