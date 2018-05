Zidane no tiene dudas sobre la presencia de Cristiano Ronaldo en la final de Champions

Madrid, España

Cristiano Ronaldo tiene un "pequeño" esguince en el tobillo derecho pero ya camina y estará operativo al "al 150%" con el Real Madrid para la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool el 26 de mayo, declaró este martes su entrenador, Zinedine Zidane.



"Es un esguince, pero no hay daños particulares en el peroné, es sólo un pequeño esguince y su tobillo es estable", dijo Zidane en rueda de prensa.



Su delantero estrella se lesionó al marcar el primer gol del Real Madrid frente al Barcelona en el minuto 15 del Clásico (2-2) del domingo, aunque aguantó hasta el descanso cuando fue sustituido por Marco Asensio.



"Lo que es increíble es lo que este chico tiene de especial, ya está en el campo, andando, reencontrando sensaciones, 48 horas después (de su lesión)", afirmó Zidane.



"Aunque no sepamos cuando va a volver con el equipo, el hecho de que esté ahí 48 horas después demuestra su compromiso, sus ganas de querer jugar", añadió el técnico francés.



Zidane añadió que está seguro "al 150%" de que Cristiano, Isco (tocado en el hombro) y Carvajal (muslo) estará listos para la final de Kiev dentro de 18 días.



Mientras, CR7 no debería jugar el miércoles en Sevilla el partido aplazado de la 34ª jornada de Liga, ni el sábado contra el Celta en la 37ª jornada del campeonato español.



Zidane dejó entrever que le gustaría poder contar con todo el equipo para el último partido liguero el 19 de mayo en la 38ª jornada contra el Villarreal.



"Si es para el Villarreal sería perfecto, está bien que tengamos a todos listos para ese penúltimo partido" antes de la final, dijo el técnico madrileño.



Respecto a la final contra el Liverpool, que podría permitir al Real Madrid ganar un tercer título europeo consecutivo, Zidane espera "un partido espectacular y abierto".



Y rechazó convertir el partido en un simple duelo entre los dos mejores goleadores de la 'Champions', el portugués Cristiano Ronaldo (15 goles) y el egipcio Mohamed Salah (10 goles empatado con su compañero Roberto Fimino).



"Salah hizo una gran temporada con su equipo, creo que le corresponde mucho del mérito de que el Liverpool esté en la final", dijo Zidane.