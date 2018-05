Padre de Wilson Palacios cree que el próximo torneo reventará con Olimpia

La Ceiba, Honduras

Eulogio Palacios, padre de los futbolistas de Olimpia Jhonny y Wilson Palacios dijo este martes que Wilson "reventará" el próximo torneo porque llegará en mejor condición física.



En el certamen de Clausura "El mago" apenas sumó seis minutos contra Platense, 18 ante Motagua en el juego de ida de semifinales y 19 en el juego de vuelta.



"Los primeros minutos que jugó no lo vi bien, no lo vi con confianza, en el segundo partido contra Motagua se fue asentando un poco más pero casi no jugó es difícil evaluarlo en los pocos minutos que jugó con Olimpia. El segundo partido contra Motagua en el 1-1 no lo vi porque estaba fuera de la ciudad", explicó Palacios.



Y añadió. "Tiene que agarrar confianza con sus compañeros en la cancha, estuvo más de un año sin jugar y eso de una u otra manera lo hace perder ritmo, estuvo mucho tiempo sin contacto con la pelota y por eso se miraba hasta novato".



Para don "Pala" Wilson tiene condiciones para aportarle a Olimpia en sus aspiraciones de ganar otro título que se le ha negado hace dos años. " Estoy seguro que puede dar más, tiene ganas de jugar, está joven todavía, hay muchos jugadores en Liga Nacional mayores que él y siguen jugando. El próximo torneo Wilson va a reventar, le va a dar mucho a Olimpia"