A 37 días para el mundial de Rusia 2018, conoce los jugadores que están en duda

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

A 37 días para el gran inicio de la copa del mundo, Rusia 2018, la lista de los jugadores con lesiones es de gran preocupación para algunas de las selecciones, en el caso de Alemania -el actual campeón del mundo- tiene dos jugadores lesionados, Manuel Neuer y Mesut Ozil.



Las 32 selecciones invitadas al evento más grande en el fútbol, esperan contar con todos sus jugadores en su maxímo nivel, ya que muchos de ellos se consideran piezas clave, como por ejemplo Cristiano Ronaldo para Portugal, Leonel Messi para Argentina, Mohame Salah para Egipto, Neymar para Brasil, entre otros.



Estos son los jugadores lesionados a poco días del mundial de Rusia 2018.



Neymar da Silva Santos Júnior, de Brasil: el brasileño se lesionó el pasado 25 de febrero del 2018, en un partido frente al Olympique de Marsella, el médico de la selección de Brasil dijó: "es una fractura en el pie derecho, estará de lesionado entre dos meses y medio a tres, Según El PAIS. com.

Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra.



Stephen Hawking pic.twitter.com/JE2MtyuT6b — Neymar Jr (@neymarjr) 14 de marzo de 2018







Le puede interesar: ¿Cuánto ganan los entrenadores de las selecciones clasificadas al Mundial Rusia 2018?



Mesut Ozil de Alemania: en su cuenta oficial de Twitter publicó, "es una lástima que me haya perdido el partido de ayer con mi lesión de espalda. Necesitará algo de tiempo, pero estoy seguro de que me recuperaré a tiempo para la Copa del mundo. Una vez más me gustaría dar las gracias a nuestro jefe. Fue un honor tocar para tí, Mon. Wenger! Gracias por todos los recuerdos que compartimos juntos".



Cristiano Ronaldo: Al minuto 14 CR7 sintió una molestia en su tobillo derecho luego que Gerad Piqué le diera un pisotón en el partido de La Liga en España, Diario Marca confirmó que se trata de un esguince leve en el tobillo derecho, pero su participación en el Mundial de Rusia no peligra, esto de acuerdo al cuerpo médico del Real Madrid.





Radamel Falcao de Colombia: En su cuenta oficial de Twitter postió: "al final del partido ante Amiens me pegaron un rodillazo y tengo un hematoma en el muslo derecho. Nada de qué preocuparse".

Al final del partido ante Amiens me pegaron un rodillazo y tengo un hematoma en el muslo derecho. Nada de qué preocuparse. https://t.co/esTUO4mydV — Radamel Falcao (@FALCAO) 4 de mayo de 2018









Sergio Kun Aguero de Argentina: publicó en su cuenta de Twitter, recuperándome de una artroscopía en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas.



En una última publicación respecto al tema, Kun dijo: "dos semanas de recuperación en Barcelona cumpliendo con el plan previsto. Cada día mejor".

Dos semanas de recuperación en Barcelona cumpliendo con el plan previsto. Cada día mejor ??//Two weeks recovering in Barcelona. Sticking to the planned treatment. Making progress every day ?? pic.twitter.com/FSnDrfRS7h — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 5 de mayo de 2018