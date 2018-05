¿Héctor Castellón o Hernán Medford para dirigir Olimpia?

Tegucigalpa, Honduras

El técnico Héctor Ramón Castellón dijo que no ha recibido comunicación de ningún directivo de Olimpia para proponerle la dirección del Club, pero sólo con el hecho de mencionar su nombre lo llena de orgullo, además afirma que el Vida tiene la primera opción para renovar un posible contrato.



El ex timonel de Motagua, Real Sociedad, Marathón y Honduras Progreso también se refiere al castigo interpuesto por FIFA a su amigo y mentor Ramón Enrique Maradiaga, quien es acusado de amaño de partidos cuando dirigía la Selección de El Salvador, incluso está dispuesto a meter las manos al fuego por "Primi" al que considera caballero íntegro.



Otro técnico que suena es Hernán Medford, donde medios de Guatemala han anunciado que el costarricense estaría negociando con Olimpia, y que todo iba depender si Nahún Espinoza llegaba a la final del torneo de Clausura del fútbol de Honduras.



La tarea del nuevo entrenador del Olimpia de Honduras, tendrá que realizar su mejor esfuerzo ya que desde hace 4 torneos que no ganan un campeonato.