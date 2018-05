MUNDIAL: Costa Rica, ¿otro milagro en Rusia?

San José, Costa Rica

La generación más exitosa en la historia del fútbol de Costa Rica llega a Rusia 2018 con un listón muy alto por saltar, luego sorprender al mundo con su impensable avance a los cuartos de final en Brasil 2014.



Los ticos salieron primeros de un grupo que incluyó a Inglaterra, Italia e Uruguay, despidiéndose tras una definición por penales ante Holanda.



Cuatro años después, esa misma generación —más experimentada pero también más desgastada— quiere escribir otra página memorable en una Copa del Mundo.



La eliminatoria hacia Rusia no fue un camino tan brillante como lo fue el de Brasil, con dudas y cuestionamientos y de goles a último minuto para sellar el boleto mundialista.

Vea también: Así le canta la afición del Liverpool a Mohamed Salah



Tras la salida de Jorge Luis Pinto, el técnico en Brasil, el ex delantero Paulo Wanchope asumió la conducción. Un incidente a golpes que protagonizó en Panamá puso fin a su gestión en menos de un año. Óscar Ramírez terminó con la tarea.



El reto para Ramírez ha sido consolidar a nuevas figuras para encajarlas con los referentes de Brasil — Keylor Navas, Celso Borges y Bryan Ruiz.



Para su quinta presentación mundialista, donde enfrentará a Brasil, Serbia y Suiza, Costa Rica sabe bien que su selección nunca será favorita, pero es capaz de lograr verdaderos milagros en la cancha.



Una mirada a la selección de Costa Rica:



Técnicos

Ramírez es un técnico local. Ni como futbolista ni como entrenador ha tenido más experiencia internacional que la que tuvo con su selección en Italia 1990, como asistente en el Saprissa que fue a un Mundial de Clubes en 2005 y en las competiciones de la CONCACAF con Alajuelense.



En Costa Rica hizo campeón cinco veces a Alajuelense con un estilo táctico de mucho orden en defensa y pocos riesgos en ataque. A muchos se les asemejó al estilo de Pinto en Brasil.



Sin embargo, la poca producción ofensiva en la eliminatoria y los muchos apuros defensivos hacen que las opiniones estén divididas sobre lo que pueda lograr en el Mundial.



Arqueros

Navas no es solo el indiscutible titular de la selección, sino también su mayor referente como figura del Real Madrid. A diferencia de hace cuatro años, Navas es conocido por todos, tiene ritmo y es titular en su equipo.



Sobre la suplencia de Navas tampoco parece haber mucha discusión. Patrick Pemberton (Alajuelense) será el segundo abordo por su experiencia.



Defensores

La defensa de Costa Rica tiene en lugares seguros a Giancarlo González (Bologna), junto a los laterales Bryan Oviedo (Sunderland) por la izquierda y Cristian Gamboa (Celtic) por la derecha. Sobre todo en el caso de los laterales, la falta de ritmo y de juegos en sus clubes nunca ha sido impedimento para que sean titulares en su selección.



El resto de la defensa variará según la disponibilidad de futbolistas, ya sea por su ritmo de competencia o por lesiones. Kendall Waston, un gigante de 1,96 metros y autor del agónico gol que selló el pase de Costa Rica a Rusia ante Honduras, tiene altas posibilidades de quedarse con uno de los cupos, mientras que los veteranos Johnny Acosta y Oscar Duarte (Espanyol) también se disputarán un lugar junto al versátil Francisco Calvo (Minnesota United).



Volantes

Los puestos claros son para el capitán Ruiz (Sporting), junto al contención Celso Borges (Deportivo La Coruña).



Luego de diferencias con el club que lo tuvieron buena parte del 2017 sin jugar, Ruiz ha vuelto a tener minutos de competencia y será sin duda el eje de la creación de juego.



Si bien el experimentado Cristian Bolaños (Saprissa) es uno de los referentes de este grupo, aún lucha con lesiones para estar en el sector derecho del medio campo costarricense, donde aparece como alternativa su compañero de club, Johan Venegas.



Por la izquierda las opciones son Ronald Matarrita (New York City FC) y Daniel Colindres (Saprissa). La otra duda está en quién acompañará a Borges en la contención: si el veterano Randall Azofeifa (Herediano), Yeltsin Tejeda (Lausanne-Sport, Suiza) o David Guzmán (Portland).



Delantero

La titularidad de Marco Ureña (Los Ángeles FC) no parece estar en discusión tras anotar cuatro goles en las eliminatorias. Pero el autor de uno de los goles en la victoria ante Uruguay en Brasil se recupera de micro fracturas en la parte izquierda del rostro.



Ramírez aún tiene la mirada puesta sobre la recuperación física de Joel Campbell (Betis de España), mientras busca opciones en figuras de la liga local como David Ramírez y Ariel Rodríguez (ambos del Saprissa).



En los últimos fogueos de marzo, Ramírez reconoció que está en busca de un atacante con buena estatura, por lo que ha probado también a atacantes como Josué Mitchell y el hermano de Bryan, Yendrick Ruiz.



Los partidos

Costa Rica tendrá su concentración en San Petersburgo, desde donde viajará a Samara para enfrentar a Serbia el 17 de junio, esperará a Brasil en esa ciudad el día 22 y cerrará la primera fase ante Suiza el 27 en Nizhny Novgorod.

De interés: 38 millones de dólares ganará el campeón del Mundial de Rusia