El mundo del fútbol multiplica los mensajes de apoyo a Alex Ferguson

Londres, Reino Unido

Con el Reino Unido en vilo por la salud de Alex Ferguson, en cuidados intensivos tras ser operado de urgencia el sábado por la noche después de sufrir una hemorragia cerebral, los mensajes de apoyo se multiplican este lunes hacia el carismático técnico escocés, leyenda del Mánchester United.



Cristiano Ronaldo, David Beckham, Wayne Rooney, Thierry Henry, la FIFA, Unai Emery, el alcalde de Mánchester, el Liverpool, Diego Forlán, Bryan Robson, Michael Carrick, su antiguo club -el Aberdeen- o los actuales 'Red Devils': El mundo del fútbol al completo ha tenido un recuerdo hacia el escocés de 76 años.



Los medios se encargaron este lunes de recordar el impresionante legado de Ferguson al frente del United, al que dirigió 26 años -entre 1986 y 2013-: 38 títulos, entre ellos 13 campeonatos ingleses y dos Ligas de Campeones.



"El Mánchester United quiere agradecer a sus amigos de la gran familia mundial del fútbol por los innombrables mensajes de apoyo", escribió el club del norte de Inglaterra, que el sábado informó que todo había ido "bien" en la operación y que el escocés necesita ahora "pasar un tiempo en cuidados intensivos para favorecer su recuperación".



Desde entonces no se ha publicado ningún informe médico.



- Encuentro con Wenger -

Tuvo palabras de cariño el técnico del Arsenal Arsene Wenger, al que Ferguson le homenajeó la semana pasada entregándole un recuerdo en su última visita a Old Trafford -deja el club de Londres tras 22 años en el cargo-.



"Primero que todo, en Arsenal estamos preocupados. Le deseo un buen restablecimiento", dijo el domingo Wenger tras la victoria por 5-0 contra Burnley, preámbulo de su ceremonia de despedida del Emirates Stadium.



"Estuve con él en el césped, tras el partido le fui a ver y me dijo que estaba en plena forma, me dijo que hacía mucho deporte, parecía muy contento", desveló Wenger sobre su encuentro hace una semana con Ferguson.



"No encontrarán a nadie entre los aficionados del Mánchester City que no desee lo mejor para esta persona increíble", aseguró el técnico del Mánchester City Pep Guardiola, que envió "un gran abrazo" a Sir Alex.



"Cuando escuché la noticia ayer, no me lo creía. Es el jefe absoluto", reaccionó Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, tras la derrota de su equipo frente al Chelsea el domingo. "Va a volver en forma al 100%. Estoy seguro. Lo voy a volver a ver", añadió.



- Arritmia y marcapasos -

Una hemorragia cerebral es un sangrado que se produce en el cerebro de manera repentina tras la ruptura de un vaso sanguíneo, que puede producirse bien como consecuencia de un accidente cerebrovascular o bien por un choque traumático.



A veces es necesaria una intervención quirúrgica para evacuar el hematoma y reducir la presión del cerebro por el exceso de sangre que puede ocasionar daños irreparables, incluso, la muerte del paciente.



No es la primera vez que Ferguson sufre un percance de salud. En 2003 fue operado de corazón por una arritmia y desde entonces vive con un marcapasos.



Ello no impidió a Ferguson, que ya había contemplado la idea de retirarse en 2002, seguir al frente de los Diablos Rojos durante otros 10 años, ganando cinco títulos de Inglaterra y una Liga de Campeones en 2008.



Conocido durante su carrera por sus declaraciones explosivas, cambió a partir de su retirada y se construyó la reputación de persona afable, que apreciaba pasar su tiempo libre en su pueblo de Cheshire tras 26 años en el volcánico banquillo de Old Trafford.



A la espera de nuevas noticias, las televisiones se han establecido delante del Salford Royal Hospital, pero como indica Sky Sports News, apoyándose en el testimonio de un neurocirujano, solo queda esperar.