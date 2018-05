Diego Vazquez: Escondimos la pelota pero en los pies de Walter Martínez

Tegucigalpa, Honduras

Diego Vazquez el técnico de Motagua se encargó de eliminar una vez más a Olimpia.

El DT comentó que "fue Un primer tiempo en el que nos vimos un poco nerviosos al abrir la cancha. Nos costó jugar de forma simple. Nos faltó explosividad. Cometimos un error y cayó el gol. En el segundo tiempo nos vimos mejor le dimos amplitud a la pelota. No me gustó el primer tiempo fuimos agresivos. Mi equipo no se rinde nunca y les dije que se olvidaran del resultado".



Superioridad numérica

"Terminamos con tres delanteros en el campo. Andino, Rubilio h Estupiñán. Más agresivo si saqué un central para meter otro delantero. Solo me faltó que mandara a Rougier a cabecear".



Recomendaciones a los cambios

"Felicito a los jugadores es un grupo. Los dos que entraron lo hicieron bastante bien. Hoy mis muchachos dieron una muestra de fútbol como lo vienen haciendo hace mucho tiempo. ".



¿Porqué no humillaron a Olimpia?

"Esa palabra no existe. Respeto la opinión pero no la comparto. Los jugadores que pusimos estuvieron bien. Acepto que cometimos un error y quizás estuvimos flojos en la tenencia de la pelota. Nos defendimos manejando la pelota. Somos merecedores finalistas".



Las expulsiones de Olimpia

"Sí, escondimos la pelota, la manejamos bien en los pies de Walter Martínez. Yo felicito a mis 11 guerreros y a los tres que entraron de suplentes porque este grupo trabaja muy bien esta semana".



No piensa en la final

"Pasar a la séptima final con Motagua es para disfrutarlo, no pienso en Marathón todavía. respetamos mucho al adversario, lo superamos pero fue difícil. Hoy solo pensamos en este encuentro. tenemos dos semanas de mucho trabajo y mucho análisis. Queremos prepararnos de la mejor forma. El 7 me encanta, me sigue gustando mucho".



El arbitraje

Se divide en dos tiempos. El primero muy exigente, parece que bien en términos generales.



La motivación de sus jugadores

"Siempre rabajamos, tenemos personas que nos ayudan. Tenemos coaching, gente que trabaja con nosotros y hacemos hincapie en la fortaleza mental. Tengo cursos con el sicólogo deportivo de Pekerman y ese es un tema que me gusta mucho. Nosotros tenemos un método de trabajo que lo mantenemos desde hace mucho".