Infop, Parrillas, Villanueva y Yoro a semifinales en la Liga de Ascenso de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

En un partido que terminó en polémica Yoro FC sentenció este domingo su pase a las semifinales de la Liga Nacional de Ascenso en el estadio Municipal de Yoro. Milton Castro abrió el marcador a los 12 minutos y César "Puñalito" Zelaya aumentó a los 71 mediante lanzamiento de penal para los locales.



Para los visitantes anotaron Bayron Navarro y Franklin Murillo, el resultado iba 2-2 (con un global 3-3), sin embargo a los 89 minutos el árbitro sancionó una falta penal a favor de los locales lo que generó airados reclamos de los jugadores danlidenses sobre la humanidad del colegiado que expulsó cinco futbolistas de Estrella Roja, esa acción provocó que los jugadores abandonaran la cancha custodiados por policías.



Según el reglamento Estrella Roja pierde el juego y será multado con 25 mil lempiras por retirarse del terreno de juego."Es una lástima que la liga permita nombramientos de árbitros de la zona de Yoro, antes del partido denunciamos eso, pero nos tomaron cartas en el asunto, no es posible que piten penal a los 89 minutos, es increíble que pase algo así", lamentó Roy Posas, entranador de porteros de Estrella Roja.



Cruces

Los cuatro equipos que disputarán las semifinales quedaron definidos con los resultados del fin de semana. Villanueva FC se medirá a Parrillas One y Yoro FC al campeón de Apertura Infop. La liga se reunirá a inicios de semana para definir la fecha y horarios de los juegos de ida y vuelta, informó el secretario Jaime Irías.



Descenso

Trujillo llora porque sus jugadores no lograron retener la categoría y ahora jugarán en Liga Mayor. Los trujillanos vencieron 2-1 a Esperanzano pero el resultado del juego de ida fue pesado y no pudo remontar. El marcador global terminó 6-4.



"Era de esperarse, no tuvimos apoyo de la comunidad, ni de patrocinadores, asá era difícil mantener la categoría, no viajamos a cumplir algunos partidos porque no teníamos recursos para viajar y hasta para pagar árbitros tuvimos problemas", explicó el presidente Henry Willians.