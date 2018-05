Lateral derecho de Motagua, Wilmer Crisanto: Es un gusto sufrir en este equipo

Tegucigalpa, Honduras

El lateral derecho de Motagua, Wilmer Crisanto, se desbordó el lágrimas tras la clasificación de Motagua a la final ante Marathón este domingo. El popular Songó, no pudo contener el llanto al escuchar su nombre coreado por la afición del Ciclón en el estadio Nacional



"Sé de dónde vengo y sé quién soy. Agradezco a Motagua porque me da la oportunidad de estar viviendo cosas lindas después de tantas situaciones difíciles que he pasado en la vida", dijo el ceibeño.



Crisanto enfatizó varias veces estar disfrutando el momento con Motagua y consideró que su éxito es uno solo. "Hoy estamos juntos, hinchada, directiva, cuerpo técnico y jugadores. Este equipo está hecho para todo", cerró.



Wilmer llegó a Motagua fichado del Victoria por Diego Vazquez, tras hacer una prueba en Argentina con Godoy Cruz, también a recomendación de la Barbie.