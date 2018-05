"Ha sido un buen partido de fútbol", dice Zidane sobre el clásico español

Barcelona, España

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, consideró que el clásico contra el Barcelona este domingo en liga "ha sido un buen partido de fútbol", pese a no haber nada en juego y lamentó no haber podido sacar más que un empate 2-2.



"Ha sido un buen partido de fútbol y, sin mirar que no había que ganar nada, ellos han hecho un buen partido de fútbol, nosotros también", dijo Zidane tras el partido.



Zidane no ocultó que le hubiese gustado ganar, "pero luego el partido ha sido un buen partido de fútbol para el que le gusta el fútbol, un Barça-Madrid que no había nada en juego, vimos un buen partido de fútbol, con intensidad, con ocasiones", agregó el técnico blanco.



Lamentó no haber ganado, pese a haber jugado todo el segundo tiempo en superioridad numérica, porque "hemos tenido muchas oportunidades de hacer gol, de marcar nosotros, sobre todo en la primera parte, pero bueno al final es un empate y esto no va cambiar, y al final el Barcelona, quedan dos partidos, pero va a acabar invicto".



"Hicimos un buen partido, sobre todo en el primera parte, jugando muy bien 11 contra 11, teniendo ocasiones para hacer goles, y en la segundo tiempo 10 contra 11 estuvimos un poco peor, debimos tener un poco mas de paciencia pero bueno no cambia nada y hay que felicitar al barca", añadió Zidane.



El técnico blanco también se refirió a Cristiano Ronaldo que se retiró en el descanso tocado en el tobillo, asegurando que "para él fue poca cosa, pero veremos mañana haciendo las pruebas".