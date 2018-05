El fútbol británico espera angustiado noticias sobre la salud de Alex Ferguson

Londres, Inglaterra

Inglaterra y Escocia se mantienen este domingo angustiadas por el estado de salud del legendario Sir Alex Ferguson (76 años), que sigue en cuidados intensivos tras ser operado de urgencia el sábado por la noche después de sufrir una hemorragia cerebral.



"Ferguson lucha por la vida" coincidieron en sus titulares el sensacionalista The Sun con otros diarios como Sunday Times y Sunday Telegraph para resumir la situación.



No se han vuelto a tener noticias de su estado de salud desde el comunicado del Mánchester United en el que informó que "todo ha ido bien" en la operación y que el escocés necesita ahora "pasar un tiempo en cuidados intensivos para favorecer su recuperación".



Una hemorragia cerebral es un sangrado que se produce en el cerebro de manera repentina tras la ruptura de vaso sanguíneo, que puede producirse bien como consecuencia de un accidente cerebrovascular o bien por un choque traumático.



A veces es necesaria una intervención quirúrgica para evacuar el hematoma y reducir la presión del cerebro por el exceso de sangre que puede ocasionar daños irreparables e, incluso, la muerte del paciente.



La noticia ha conmocionado a un país que tenía de Ferguson la imagen de "un hombre que parecía indestructible, imbatible, un elemento perenne de nuestro paisaje futbolístico", escribió el Telegraph.



La operación cogió a todo el mundo por sorpresa. Sir Alex apareció en forma el pasado domingo en Old Trafford para rendir homenaje a uno de sus grandes rivales, Arsène Wenger, en la última visita del francés como entrenador del Arsenal tras 22 temporadas al frente de los 'Gunners'.



Los dos legendarios entrenadores, grandes rivales hasta la retirada de Ferguson en 2013, intercambiaron algunas palabras antes de que el Escocés, con 13 títulos de Premier League, ofreciese un trofeo de plata al francés.



Pese a todo, no es la primera vez que Ferguson sufre un percance de salud. En 2003 fue operado de corazón por una arritmia y desde entonces vive con un marcapasos.



Ello no impidió a Ferguson, que ya había contemplado la idea de retirarse en 2002, seguir al frente de los Diablos Rojos durante otros 10 años, ganando cinco títulos de Inglaterra y una Liga de Campeones en 2008.



El hombre conocido durante su carrera por sus declaraciones explosivas, cambió a partir de su retirada y se construyó la reputación de persona afable, que apreciaba pasar su tiempo libre en su pueblo de Cheshire tras 26 años en el banquillo de Old Trafford.



Mensajes de apoyo

No solo el mundo del fútbol ha mostrado en las últimas horas mensajes de apoyo a Sir Alex, mientras que los diarios recordaron los hechos marcantes en su carrera, ofrecieron sus estadísticas impresionantes y lo ilustraron con fotografías con sus trofeos ganados.



Sus antiguos clubes escoceses, East Stirlingshire, Saint Mirren y Aberdeen, donde destacó al ganar la Recopa de 1983 al Real Madrid, le desearon un pronto restablecimiento.



Los jugadores que tuvo a sus órdenes en el United y los miembros de su cuerpo técnico también le desearon que se recuperara. Mike Phelan, su adjunto en los Diablos Rojos, escribió: "Tú has ganado más que muchos otros, jefe, y si alguien lo puede hacer, ese eres tú".



Thierry Henry, la FIFA, Unai Emery, el alcalde de Mánchester, Cristiano Ronaldo, su gran rival el Liverpool, Diego Forlán, Bryan Robson, Michael Carrick y la mayoría de los actuales 'Red Devils', el equipo de béisbol de Chicago White Sox o el entrenador de la Juventus Massimiliano Allegri también le enviaron mensajes de apoyo durante la madrugada.



Ya el sábado por la noche, otros se habían expresado en este sentido como David Beckham, Wayne Rooney y la primera ministra de Escocia Nicola Sturgeon, entre muchos otros.



Este domingo, en el Etihad Stadium, el campo del rival ciudadano Mánchester United, los aficionados Citizens mostraron el deseo de pronta recuperación al técnico: "¡Dejemos el fútbol a un lado, ponte bien Fergie!", se leía en una de las pancartas antes de recibir al Huddersfield (0-0).



El técnico del City Pep Guardiola también se acordó de Ferguson antes del partido, al que envió un "gran abrazo".



A falta de tener noticias sobre su recuperación, las televisiones conectan en directo con el Salford Royal Hospital, donde se encuentra ingresado, pero tal como indicó Sky Sports News, en base a un experto neurocirujano, solo se puede esperar.