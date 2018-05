El exmediocampista del Barcelona, Xavi Hernádez, anunció su retiro de la Liga de Catar

Barcelona, España

El exmediocampistas del Barcelona y actual jugador Al-Sadd SC de la Liga de Catar, Xavi Hernández, anunció este domingo que se retira de la liga, su continuidad en el equipo podría terminarse a fines de esta año, el Al-Sadd SC se ubica en el segundo lugar del torneo.



Se especulaba que el legendario veterano de 38 años podría retirarse del fútbol en este 2018, pero esos rumores fueron descartados por el mismo ex del Barcelona. "He decidido continuar al menos seis meses más", declaró Xavi.



Aunque el mediocampista explicó que su decisión podría cambiar, todo dependerá de su condición física, "Quizá en diciembre decida continuar".



Le puede interesar: Barcelona vs Real Madrid, el último clásico de la Liga española...¿Habrá pasillo?



El campeón del Mundo en 2010 y cuatro veces ganador de la Champions aseguró que después que retirarse del fútbol como jugador, se concentrará en su carrera como entrenador.



Xavi, que jugó 133 partidos con España y ganó un Mundial (2020) y dos Eurocopas (2008 y 2012), estaba llamado a entrenar al Al Sadd la próxima temporada como paso previo a tomar las riendas de la selección de Catar en 2022, país que albergará ese año la Copa del Mundo.



El lunes, el equipo de Xavi jugará en Doha contra el Al Ahli saudita el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones asiática, su equipo aún está vivo en dos competiciones coperas



A finales de semana jugará la semifinal de la Copa del Emir de Catar.