Alex Ferguson fue operado de urgencia por una hemorragia cerebral

Londres, Inglaterra

El mítico exentrenador escocés del Mánchester United Alex Ferguson fue operado de urgencia de una hemorragia cerebral, anunciaron este sábado los 'Red Devils'.



"Sir Alex Ferguson se ha sometido hoy a una operación de urgencia debido a una hemorragia cerebral. Ha ido muy bien pero necesita un tiempo de cuidados intensivos para una recuperación óptima. Su familia pide privacidad en este asunto", se lee en el comunicado del Mánchester United.



Según el Daily Mail, se llamó a una ambulancia desde la casa de Ferguson en Cheadle, cerca de Mánchester, hacia las 9h00 locales (8h00 GMT) de este sábado y fue trasladado al hospital del distrito de Macclesfield. De allí habría pasado luego, con escolta policial, al Salford Royal Hospital.



El hijo de Alex Ferguson, Darren, que entrena al Doncaster (3ª división), se ausentó por este motivo del partido que su equipo jugó este sábado frente al Wigan.



"Darren Ferguson no estará el sábado en el partido debido a razones familiares. Darren solicita respeto a su intimidad", había señalado el Doncaster en un comunicado antes del partido.



En 2003, Ferguson ya había sido tratado en un hospital por un problema de corazón.



Alex Ferguson, de 76 años y retirado desde su salida en 2013 del Mánchester United, es una de las figuras más respetadas del fútbol mundial.



Estuvo 26 años como entrenador del Mánchester United, al que guió a 13 títulos en la Premier League y a dos en la Liga de Campeones (1999 y 2008), entre otros éxitos.



La pasada semana había estado en Old Trafford como parte de un breve homenaje brindado a Arsène Wenger, técnico del Arsenal, que anunció que abandona al final del curso el banquillo de los londinenses después de 22 años. Ese día el United recibía a los 'Gunners', a los que derrotó 2-1 en un partido de la liga inglesa.



Mensajes de apoyo

El mundo del fútbol no tardó en enviar mensajes de apoyo a Ferguson poco después de conocer la noticia.



"Es trágico. Voy a informarme de cómo está en cuando pueda", declaró el entrenador del Everton, Sam Allardyce, amigo desde hace tiempo de Ferguson.



"Comprendí que era extremadamente serio cuando me enteré de que su hijo Darren no iba a estar en el partido del Doncaster", apuntó el exseleccionador de Inglaterra.



Jugadores del Mánchester United, del pasado y del presente, reaccionaron en las redes sociales.



"Abatido tras escuchar las noticias sobre Sir Alex esta noche", escribió en Twitter el defensa del United Ashley Young. "No sé qué decir más allá de deseos y oraciones para él y su familia", apuntó.



El exarquero danés del club Peter Schmeichel pidió a su mentor que fuera "fuerte" en estos momentos.



En Instagram, David Beckham publicó una foto suya de joven con Ferguson, con el mensaje: "Sigue luchando Míster. Oraciones y amor a Cathy y a toda la familia".



Algo similar hizo en las redes sociales el portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo, que tuvo a Ferguson como su gran maestro. El astro luso publicó una foto suya de joven con el escocés, con el mensaje "Mis pensamientos y oraciones están contigo, querido amigo. Sé fuerte, míster".



Wayne Rooney, ex del United, optó por Twitter.



"Pone bien pronto, míster. Solidaridad con la familia en este momento triste", dijo.



Especialmente significativo fue el mensaje del exarquero holandés Edwin Van Der Sar y de su esposa Annemarie. Van der Sar jugaba en el United cuando Annemarie sufrió una hemorragia cerebral en 2009, de la cual se ha recuperado.



"Devastado por las noticias sobre Sir Alex, conocemos muy bien la situación. Sé fuerte y todo esperamos que te recuperes. Edwin & Annemarie", escribió la pareja de manera conjunta en Twitter.



El exjugador inglés Gary Lineker, presentador de la BBC actualmente, también compartió sus mejores deseos: "Siento mucho escuchar las noticias sobre que Sir Alex Ferguson está gravemente enfermo en el hospital. Le deseo lo mejor".



En la política, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, también recurrió a Twitter para trasladar su mensaje.



"Pienso en Alex Ferguson y su familia. Le deseo una rápida y completa recuperación", escribió en Twitter.